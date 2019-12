Unter den oberen Downloadbuttons bekommt ihr Thunderbird für Windows als Installations- und als portable Version für den USB-Stick, die keine Installation benötigt. Mozilla Thunderbird ist außerdem auch für Mac-Rechner erhältlich. Herunterladen könnt ihr euch diese Version unter dem folgenden Downloadbutton:

Download Thunderbird für Mac *

Trotz anders lautender Meldungen gibt es leider keine Thunderbird-Android-App. Informationen zu Alternativen findet ihr jedoch unter dem Link.

Mozilla Thunderbird (zu deutsch: Donnervogel) bietet E-Mail-Verwaltung, Newsreader und Kontaktmanager in einem und bildet damit das Open-Source-Pendant zu Microsoft Outlook.

Der Mozilla Thunderbird lädt die E-Mails auf eure Festplatte und löscht diese auf Wunsch anschließend vom Server. Zwar bieten viele E-Mail-Anbieter mittlerweile ausreichend großen Speicherplatz an, so dass ein Herunterladen der E-Mails nicht mehr zwingend notwendig ist, der Vorteil eines E-Mail-Clients wie Thunderbird liegt aber in der Bedienbarkeit und der Möglichkeit, mehrere Konten übersichtlich zu verwalten. Zudem sind alle heruntergeladenen Mails auch offline verfügbar, lassen sich schnell durchsuchen sowie nach eigener Systematik sortieren.

Mozilla Thunderbird Features

Nach dem Download von Mozilla Thunderbird kann man mit so gut wie allen Arten von E-Mail-Konten umgehen. Die Einrichtung von POP3- und IMAP-Konten über den Einrichtungsassistenten funktioniert kinderleicht: In den meisten Fällen ist es völlig ausreichend, E-Mail-Adresse und Passwort einzugeben, und schon kann mit dem E-Mail-Client auf das jeweilige Konto zugegriffen werden.

Welchen Posteingangsserver nutze ich?

Neben den Standards einer benutzerfreundlichen Oberfläche beherrscht der Mozilla Thunderbird auch noch eine ganze Menge Zusatzfunktionen, die den E-Mail-Client aus der Masse herausheben:

So ist beispielsweise ein RSS-Reader integriert, mit dem ihr schnell und problemlos beliebige Newsfeeds abonnieren könnt

Der intelligente Spamfilter von Thunderbird ist lernfähig: je länger ihr ihn benutzt, desto zuverlässiger filtert das kostenlose E-Mail-Programm unerwünschte Nachrichten aus dem Posteingang in den Spamordner

von Thunderbird ist lernfähig: je länger ihr ihn benutzt, desto zuverlässiger filtert das kostenlose E-Mail-Programm unerwünschte Nachrichten aus dem Posteingang in den Spamordner Thunderbird hat auch eine integrierte Rechtschreibprüfung und bietet außerdem Sicherheitsfeatures wie S/MIME, digitale Unterschriften, die Möglichkeit, Thunderbird Signaturen zu erstellen sowie einen Phishing-Filter

und bietet außerdem Sicherheitsfeatures wie S/MIME, digitale Unterschriften, die Möglichkeit, Thunderbird Signaturen zu erstellen sowie einen Phishing-Filter Darüber hinaus werden von dem E-Mail-Client auch Zertifikate unterstützt

unterstützt Ferner ist das Verwalten mehrerer Konten in Thunderbird unproblematisch: So können E-Mails etwa per Drag & Drop von einem IMAP-Konto in das andere verschoben werden

POP3, IMAP oder SMTP einstellen

Erweiterungen für Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird kann mit Erweiterungen (Thunderbird Add-Ons) stark in seinen Funktionen ausgebaut werden. Die Erweiterungen müssen mit einem Browser heruntergeladen und dann in Thunderbird über den Menüpunkt Extras/Add-Ons installiert werden.

Die Erweiterung Enigmail sorgt für eine sichere Verschlüsselung eurer E-Mails und mit ThunderBrowse wird der E-Mail-Client um einem Webbrowser bereichert. Dadurch spart ihr euch den Wechsel zu Firefox oder einem anderen Browser.

Früher musste ein Terminkalender (Thunderbird Kalender) mit der Erweiterung Thunderbird Lightning nachgerüstet werden, seit der Version 38 ist diese jedoch in das Hauptprogramm integriert. Damit lassen sich neben Terminen auch Aufgaben ähnlich wie in Microsoft Outlook verwalten.

Außerdem gibt es jede Menge Tools, mit denen man sowohl ein Thunderbird Backup durchführen als auch Daten aus Thunderbird exportieren bzw. Thunderbird sichern kann. Lest hierzu auch unseren Artikel Thunderbird-Adressbuch exportieren und importieren – So geht’s.

Für den Mozilla Thunderbird Download zeichnet Mozilla verantwortlich, die Firma hinter dem Kultbrowser Firefox. Thunderbird ist ein Open Source-Programm und damit völlig kostenlos. Der Add-On Manager bringt die Möglichkeit, Thunderbird um zahlreiche nützliche Funktionen zu erweitern.

Wenn euch Thunderbird nicht gefällt, ihr aber auch nicht Outlook verwenden wollt, werdet ihr vielleicht in unserem Artikel Thunderbird Alternativen: Die 3 besten Gratisprogramme fündig.

Mozilla Thunderbird für Android? Fake-Apps und Alternativen zum E-Mail-Client

Nach wie vor hat Mozilla seinen beliebten E-Mail-Client Thunderbird nicht für Android portiert. Auf der anderen Seite tummelt sich Firefox, der Browser der non-profit Organisation Mozilla, schon seit einigen Jahren auf dem umkämpften Android-Browser-Markt. Derweil tauchen im Play Store und vor allem in alternativen Android-Appstores immer wieder Fake Mozilla Thunderbird-Apps auf. Wir wollen euch in diesem Ratgeber vor dererlei Apps warnen und euch einige vernünftige E-Mail-Clients für Android nennen.

Falls ihr auf der Suche nach einem echten Thunderbird-Klienten für Android seid, müssen wir euch leider enttäuschen. Einen solchen gibt es nicht, ihr müsst also auf Alternativen zurückgreifen. Bei der Suche nach einer Android-Version des beliebten E-Mail-Programms stößt man häufig auch auf Thunderbird Portable, hierbei handelt es sich aber nicht um eine Version für Smartphones und Tablets, sondern um eine portable Version für den Computer. Wenn ihr genau wissen wollt, was „portable Version“ bedeutet, lest unseren Artikel dazu: Portable Software- Was ist das?

Fake Mozilla Thunderbird für Android

Eine ganze Zeit lang konnte man selbst im Play Store den sogenannten Fake Thunderbird finden, welcher eben so nutz- wie sinnlos war. Die App des Entwicklers Daystrom ist dabei aber völlig harmlos gewesen und sollte euch vor euren Kumpels nur als „cooler“ Hacker dastehen lassen, der es geschafft hat, den beliebten E-Mail-Client auf seinem Smartphone zu installieren. Die Fake Thunderbird-App bringt euch ein Thunderbird-Icon auf euren Homescreen. Tippt ihr dieses an, taucht ein kurzer Thunderbird-Splashscreen auf und die App startet den auf vielen Android-Geräten vorinstallierten Gmail-Client.

Während diese „Spaß-App“ jedoch eigentlich unproblematisch ist, gibt es vor allem auf alternativen Appstores immer wieder App-Kopien und Apps die sich einen bekannten Software- oder Hersteller-Namen aneignen, um unwissende Nutzer reinzulegen. Das kann von der billigen Werbemaschen bis zur gefährlichen Infektion mit Malware reichen. Wenn ihr also eine Thunderbird-App in einem Appstore findet, solltet ihr zuvor unbedingt sicher gehen, dass Mozilla den E-Mail-Client wirklich für das Smartphone veröffentlicht hat, bevor ihr diese installiert.

Thunderbird Alternativen für Android

Solange Mozilla Thunderbird nicht für Android veröffentlicht, muss man wohl oder übel auf einen alternativen E-Mail-Client für die Hosentaschen-Geräte umsatteln. Zum Glück gibt es hier bereits einige exzellente Applikationen, die euch den täglichen Mail-Verkehr ob für Arbeit, Studium oder Privat ganz erheblich vereinfachen können. Als persönliche Empfehlung können wir beispielsweise K-9 Mail und Aqua Mail nennen. Weitere Informationen und E-Mail-Clients für Android findet ihr in folgendem Artikel: Alternative E-Mail-Clients für euer Smartphone.

Fazit: Zu Recht hat sich Mozilla Thunderbird unter den OpenSource-Mailprogrammen seinen festen Platz neben Microsoft Outlook behauptet: Es überzeugen das kompakte und übersichtliche E-Mail-Verwaltungssystem, der intelligente Spam-Filter sowie die umfassenden Sicherheitseinstellungen.

Bildquellen: Daystrom