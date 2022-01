Die Bezeichnungen der Word-Versionen springen und sind nicht gleichmäßig. Ein Word 2022 gibt es derzeit nicht, die letzte Version hieß Word 2021. Doch ihr könnt zu Alternativen greifen, die jedes Jahr aktualisiert werden. Je nach Anspruch kommt ihr dabei günstig oder sogar kostenlos davon. Hier unsere Tipps!

Microsoft Word 2016 Facts

Word 2007, Word 2010, Word 2013, Word 2016... wäre es nicht mal langsam Zeit für Word 2022? In den Augen der Anwender schon, Microsoft lässt aber das aktuelle Jahr aus und uns auf die nächste Version warten. Es gibt aber Schreibprogramme beziehungsweise Officepakete, die jedes Jahr aktualisiert werden. Wir stellen euch ein paar Word-2022-Alternativen kurz vor.

Wenn ihr noch andere kostenlosen Alternativen zu Office-Programmen sucht, hilft euch unsere Bilderstrecke (mit Download-Links).

TextMaker statt Word 2022

Das Schreibprogramm TextMaker ist Bestandteil des Office-Pakets SoftMaker Office 2021/22. Während es keine 2018er-Version von Word oder MS-Office gibt, legt die Nürnberger Firma ihre Office-Suite jedes Jahr neu auf. Und dabei handelt es sich nicht nur um eine Aktualisierung der Versionsnummer. TextMaker bringt echte Neuerungen, die in der Vorversion noch nicht zu finden waren.

Jedes Jahr kommen Neuerungen hinzu, wenn es eine aktuelle TextMaker-Version gibt. Während SoftMaker Office in den letzten Jahren auf das klassische Menü gesetzt hat, soll dieses Jahr mit der Einführung eines Ribbon-Menüs der Umstieg von Word leichter gemacht werden. Allerdings geht man hier nicht so vor, wie Microsoft es tat: Das klassische Menü und das neue Ribbon-Menü stehen zur freien Auswahl. Es wird nicht einfach Gewohntes abgeschafft. Zu den Neuerungen gehört auch, dass neue Programmfenster nun wahlweise wie in einem Browser geöffnet werden – in Tabs – oder in Einzelfenstern.

Ein wichtiger Punkt, wenn es um die Entscheidung zwischen Programmen wie Word und solchen Alternativen wie TextMaker geht, ist die Kompatibilität. Von allen Word-Alternativen wartet TextMaker seit Jahren mit der besten Kompatibilität auf. Ihr könnt auch komplexe Word-Dateien ohne Probleme mit dem TextMaker öffnen und eure neuen Dokumente auch im Word-Format speichern.

Der Straßenpreis für diese Word-2022-Alternative und die dazugehörigen Alternativen zu Excel und PowerPoint liegt bei deutlich unter 60 Euro. Eine „Professional-Version“ bekommt ihr für knapp 94 Euro bei Amazon. Die Installation ist damit auf bis zu 5 Computern möglich.

TextMaker ist Bestandteil von SoftMaker Office, das ihr in einer Testversion bei uns downloaden könnt:

Ihr sucht ein freies, kostenloses Office mit regelmäßigen Updates? Guckt euch mal LibreOffice an:

LibreOffice Einführung

FreeOffice 2018 als Word-Alternative

Von der gleichen Firma wie das oben vorgestellte Officepaket kommt FreeOffice 2018, das durchaus auch als Alternative zu Word 2022 beziehungsweise 2019 betrachtet werden kann. Auch hier bekommt ihr alle Funktionen, die von den meisten Office-Anwendern wirklich benötigt werden – nur eben kostenlos. Ihr könnt FreeOffice hier downloaden und müsst euch dafür nur mit eurer E-Mail-Adresse registrieren, damit ihr den Produktschlüssel zugesendet bekommt. Das Office-Paket gibt es für Windows und Linux. Auch damit könnt ihr Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien öffnen und schreiben sowie PDF-Dateien exportieren.

Auf das Ribbon-Menü müsst ihr allerdings verzichten, wie auch auf die Rechtschreibprüfung durch den Duden Korrektor. Auch einige andere Features sind natürlich eher der aktuellen Office-Version vorbehalten.

Immer eine gute Office-Alternative – nicht nur 2022: LibreOffice

Die vollständige Office-Suite LibreOffice ist ebenfalls völlig kostenlos und außerdem auch völlig ohne Registrierung zu bekommen. Ihr könnt es auf so vielen Geräten einsetzen, wie ihr wollt. Die Alternative zu Word nennt sich hier Writer und verzichtet auf eine Jahreszahl. Es gibt also kein Writer 2022, aber das bedeutet nicht, dass es keine aktuellen Versionen gibt!

Auch LibreOffice Writer kann mit Word-Dateien zurechtkommen, wenngleich hier vielleicht nicht alle Funktionen unterstützt werden. Wer drauf steht, kann – wie SoftMaker Office – zwischen einem klassischen und Ribbon-Menü wechseln.

LibreOffice ist ein Community-gepflegtes Projekt, das regelmäßig Updates herausbringt. Es muss nicht, wie „Word 2018“ mit Jahreszahlen auf Neuerungen aufmerksam machen, sondern entwickelt die verschiedenen Programme kontinuierlich weiter. Neben Writer, der Alternative zu Word, stehen mit Calc und Präsentation noch Ausweichmöglichkeiten für Excel und PowerPoint bereit. Außerdem umfasst das Paket ein Zeichenprogramm sowie eine Datenbank.

Fazit zu den Word-2022-Alternativen

Da es kein Word 2022 gibt und von Microsoft hauptsächlich Reparatur-Patches nachgeliefert werden, wünschen sich einige Anwender Alternativen, die eine Weiterentwicklung erkennen lassen. Wer 100-prozentige Kompatibilität braucht aber neue Features will, sollte sich Softmakers TextMaker ansehen. Wenn es kein Geld kosten darf, bieten sich FreeOffice oder LibreOffice an. Letzteres bietet sogar seit einiger Zeit ein Ribbon-Menü, sodass auch hier Word-Umsteiger keine großen Hürden finden.