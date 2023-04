Keine zwei Monate sind es, bis wir iOS 17 zum ersten Mal erleben dürfen. Apple hält bis dato aber noch dicht und verrät nichts zum großen iPhone-Update. Nun allerdings taucht vorab eine geheime Liste mit zahlreichen Features in der Gerüchteküche auf.

Bisher ist zu iOS 17 noch wenig bekannt. Allgemein geht die Branche bisher eher von kleineren Änderungen aus. Der Schwerpunkt liegt demnach eher in der Optimierung der Leistung, Effizienz und Stabilität des iPhone-Systems.

iOS 17: Mit diesen Funktionen fürs iPhone sollte gerechnet werden

Eine Bestätigung dafür liefert jetzt eine geheime Liste der iOS-17-Features, die wurde von einem anonymen Informanten sowohl im Forum bei MacRumors als auch direkt bei Twitter veröffentlicht. Wichtig zu wissen: Die Quelle lag in der Vergangenheit schon mal richtig, man sollte die Informationen also nicht gleich nur für dummes Gerede halten. Was können wir der Liste nun zum Update auf iOS 17 entnehmen?

Die Bedienung des Kontrollzentrums wird geändert. Ein früheres Gerücht hierzu machte bereits die Runde.

wird geändert. Ein früheres Gerücht hierzu machte bereits die Runde. Der Funktionsumfang der „Dynamic Island“ wird erhöht. Man erwartet sich davon auch eine Steigerung der Verkaufszahlen des regulären iPhone 15, welches in diesem Jahr die multifunktionale Notch-Alternative erhält.

wird erhöht. Man erwartet sich davon auch eine Steigerung der Verkaufszahlen des regulären iPhone 15, welches in diesem Jahr die multifunktionale Notch-Alternative erhält. Mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Always-On-Display.

Mehr Fokus-Filter in iOS 17.

Änderungen für die Benachrichtigungen und erweiterte Einstellungsoptionen.

Anpassbare Einstellungen für die Barrierefreiheit ermöglichen die vollständige Kontrolle über die Benutzeroberfläche und das Design von iOS 17 für ältere Menschen oder jüngere Kinder.

In Arbeit aber noch nicht final bestätigt: Aktive Widgets enthalten in Zukunft Schaltflächen, Schieberegler und einiges mehr. Widgets könnten wirklich dynamisch werden.

enthalten in Zukunft Schaltflächen, Schieberegler und einiges mehr. Widgets könnten wirklich dynamisch werden. Verbesserungen bei CarKey.

Health-App erfährt Änderungen bei der Bedienung, insbesondere in Bezug auf „Favoriten“.

Auch die Kamera-App soll Änderungen erfahren, die sind aber wahrscheinlich nicht für alle iPhones gedacht.

Die Suche beziehungsweise Spotlight soll extrem verbessert werden.

Im letzten Jahr stach vor allem der anpassbare Sperrbildschirm des iPhones unter iOS 16 ins Auge:

Der neue Sperrbildschirm in iOS 16

Hoffnung für alte und neue iPhones keimt auf

Ferner bestätigt die Quelle die Hoffnungen, dass iOS 17 auf allen iPhones laufen wird, welche jetzt schon zu iOS 16 kompatibel sind. Ergo. Auch das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X bekommen das Update noch verpasst. Es wird allerdings auch das letzte größere Update sein, was diese Modelle noch erhalten werden.

Bei den iPads ist sich die Quelle nicht sicher. Eine Entscheidung hierzu würde wohl erst in drei bis vier Wochen getroffen.

Im Gegensatz zu den letzten Insider-Berichten glaubt der Informant weiter an die sogenannten „Solid-State-Buttons“ beim iPhone 15 Pro (Max). Apple muss demnach nicht wieder auf klassische Tasten zurückgreifen und wird die neuen Sensoren mit simulierter Haptik verbauen.

Letzteres werden wir wohl erst im September bei der Präsentation der neuen iPhones endgültig erfahren, doch die Korrektheit der Vorhersagen zu iOS 17 lassen sich bereits am 5. Juni überprüfen. Dann startet die WWDC (Apples Entwicklerkonferenz) und Apple gestattet ganz offiziell einen ersten Blick auf iOS 17.