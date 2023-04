Erst kürzlich mussten Nutzerinnen und Nutzer diverser iPhones aufgrund eines Berichtes bangen. Demzufolge soll es für eine Reihe von älteren Modellen in diesem Jahr kein Update auf iOS 17 geben. Jetzt der Hoffnungsschimmer, war alles nur falscher Alarm?

Zuletzt heiß es noch, dass iOS 17 und iPadOS 17 auf einigen bisher von iOS 16 und iPadOS unterstützten iPhones und iPads nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Kein Update-Aus durch iOS 17? iPhone-Nutzer dürfen wieder hoffen

Konkret betroffen wären demnach Besitzer eines iPhone 8, iPhone 8 Plus, eines iPhone X und auch die beiden iPad Pros der ersten Generation und das iPad der 5. Generation. Wer ein solches Gerät benutzt, der erhält in Zukunft also maximal noch Sicherheitsupdates. Doch ist dem wirklich so?

Ein neues Gerücht widerspricht dem vorherigen Bericht nun entschieden. Alles wäre nur falscher Alarm. Tatsächlich werden demnach alle iPhones, die iOS 16 unterstützen, auch noch iOS 17 unterstützen, einschließlich aller Geräte mit A11-Chipsatz. Meint auch iPhone X und iPhone 8 (Plus) werden verschont und erhalten mindestens bis zum nächsten Update im Jahr 2024 eine Schonfrist (Quelle: MacRumors).

Beide Modellreihen erschienen bereits vor 6 Jahren:

Wenn es so kommt, wäre dies für die Nutzer besagter Geräte natürlich sehr erfreulich. Aktuell steht allerdings noch Aussage gegen Aussage beziehungsweise Gerücht gegen Gerücht. Mit Sicherheit lässt sich dies also nicht sagen, doch Hoffnung darf man wieder schöpfen.

Apple war schon mal so nett

Ganz unbegründet ist die nicht, denn schon beim Systemwechsel von iOS 14 auf iOS 15 blieben die Apple-Kunden verschont, denn kein iPhone oder iPad wurde „rausgeschmissen“. Jeder, der schon iOS 14 verwendete, konnte auch auf iOS 15 aktualisieren.

Ideen zu iOS 17 gibt es schon:

Größere Änderungen soll es übrigens mit iOS 17 nicht geben, jedoch könnte das Kontrollzentrum umfangreich überarbeitet werden. Auch dies aktuell nur ein Gerücht. Gewissheit gibt es spätestens am 5. Juni auf der Keynote zur WWDC, dann gestattet Apple einen ersten offiziellen Blick auf iOS 17.