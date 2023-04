Wer als Apple-Fan auf ein zeitgemäßes und günstiges iPhone hofft, der muss weiter warten. Eine moderne Neuauflage des iPhone SE will Apple nämlich erst viel später auf den Markt bringen, wie wir jetzt erfahren müssen.

Kommt es oder kommt es nicht? Der Nachfolger des iPhone SE hat schon jetzt eine belebte Geschichte hinter sich, dabei ist das neue Apple-Handy für Schnäppchenjäger noch gar nicht auf dem Markt.

Neues iPhone SE kommt erst in zwei Jahren

Die aktuelle Lage: Erst vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Apple die Arbeiten an einem iPhone SE der 4. Generation wieder aufgenommen hatte. Zuvor wurde die Entwicklung noch gestoppt. Der bekannte Insider Ming-Chi Kuo überbrachte die frohe Botschaft und geht bisher noch von einem Marktstart im nächsten Jahr aus.

Dem widerspricht jetzt ein anderer Spezialist. Jeff Pu glaubt zwar auch ans neue iPhone SE, nicht aber an den bisher kolportierten Verkaufsstart. Er geht eher von einem Produktlaunch im Jahr 2025 aus. Sparfüchse, die schon gierig aufs kommende Jahr schielten, müssen sich demnach gedulden und erneut länger auf eine Vorstellung eines bezahlbaren iPhones warten (Quelle: MacRumors).

Im letzten Jahr kam das aktuelle iPhone SE auf den Markt. Schon damals mit Homebutton und Touch ID nicht mehr wirklich zeitgemäß:

iPhone SE 3: Apples neuer Smartphone-Einstieg

Einig sind sich beide Insider bezüglich des verbauten 5G-Modems – eine Eigenentwicklung von Apple. Gebaut werden soll dies im 4nm-Prozess von TSMC. Allerdings wird es wohl im Gegensatz zu den moderneren Varianten allein Sub-6GHz-Bänder unterstützen und somit auf mmWave verzichten müssen. Ergo: Es steht nicht die ganze mögliche Bandbreite für 5G zur Verfügung.

Design des iPhone 14 kommt zur Anwendung

Optisch soll sich das „iPhone SE 4“ am bisherigen iPhone 14 orientieren – 6,1-Zoll-OLED-Display inklusive. Wenngleich Face ID noch nicht bestätigt ist, so liegt das Feature dennoch nah. Apple würde mit einem solche iPhone SE das altbackene Design mit Homebutton (Touch ID) und dicken Bildschirmrändern endlich komplett fallenlassen. Doch bis es so weit ist, werden wohl noch mindestens zwei Jahre vergehen.

