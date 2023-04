Vor nahezu 9 Jahren präsentierte der iPhone-Hersteller die erste Apple Watch. Die Art und Weise der Bedienung wurde seitdem nur optimiert, blieb aber grundsätzlich erhalten. Mit dem kommenden Update auf watchOS 10 stehen jedoch größere Veränderungen ins Haus.

In den letzten Jahren wurde die Bedienung der Apple Watch immer wieder verbessert, doch der ikonische Home-Bildschirm mit der typischen Rasterdarstellung in Wabenform blieb uns bis heute erhalten – einfach die digitale Krone drücken und schon befindet ihr euch in der Auswahl.

Apple Watch bekommt neuen Home-Bildschirm

Dies soll sich jetzt mit watchOS 10 für die Apple Watch grundlegend ändern. Einem aktuellen Bericht zufolge soll es ein neues Layout geben. Dieses soll einfacher zu navigieren sein und zudem iOS-ähnliche Aspekte aufweisen. Darunter auch Ordner für Apps, wie wir sie ja bereits vom iPhone seit vielen Jahren kennen (Quelle: @analyst941 via MacRumors).

Details zur neuen Oberfläche fehlen. Auch ist noch nicht ganz klar, ob der neue Home-Bildschirm zum Standard wird oder nur eine weitere Option darstellt. Immerhin gilt die anonyme Quelle als ziemlich heiß und lag bereits im letzten Jahr mit Vorhersagen zur „Dynamic Island“ des iPhone 14 Pro (Max) goldrichtig.

Ein weiteres Indiz für die Richtigkeit des Gerüchts: Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman machte vor einigen Tagen ähnliche Aussagen. Auch er sprach von Änderungen an der Benutzeroberfläche und von der Wichtigkeit des Updates. So sei watchOS 10 das größte Update für die Apple Watch seit deren Marktstart im Jahr 2015.

Wichtiger Termin im Juni

Persönlich davon überzeugen können wir uns am 5. Juni. Am besagten Montag startet Apples Entwicklerkonferenz (WWDC), bei der neben watchOS 10 auch iOS 17 zum ersten Mal in einer Vorschauversion gezeigt werden wird. Der finale Release steht dann erwartungsgemäß wieder im Herbst an.

