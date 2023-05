Samsung hat erst im Februar 2023 die Galaxy-S23-Smartphones auf den Markt gebracht und feiert damit große Erfolge. Schon bald werden aber zwei neue Smartphones vorgestellt. Wie jetzt bekannt wurde, soll die Präsentation deutlich früher starten als im vergangenen Jahr. Das hat offenbar gute Gründe.

Samsung Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 kommen früher

Normalerweise werden die neuesten Falt-Handys von Samsung Mitte August vorgestellt. So war es auch im letzten Jahr mit dem Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4. In diesem Jahr soll sich das ändern. Wie jetzt bekannt wurde, soll die Vorstellung des Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 bereits im Juli stattfinden. Mit dem 26. Juli 2023 ist sogar schon ein konkretes Datum aufgetaucht. Dieses soll für das Samsung-Heimatland Südkorea gelten, die Präsentation soll in der Hauptstadt Seoul stattfinden (Quelle: chosun).

Damit würden die neuen Falt-Handys von Samsung auch früher auf den Markt kommen. Statt Ende August oder Anfang September sollen das Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 schon am 11. August 2023 angeboten werden. Samsung verfolgt mit der früheren Vorstellung zwei Ziele. Einerseits will Samsung seine Verkaufszahlen von Smartphones im 3. Quartal verbessern. Andererseits soll die Auslastung der eigenen Chip-Fabrik verbessert werden. Letztere hat besonders aktuell stark zu kämpfen.

Samsung plant große Änderungen

Sowohl beim Galaxy Z Fold 5 als auch beim Galaxy Z Flip 5 plant Samsung laut der Gerüchteküche große Änderungen. Beim Galaxy Z Fold 5 wird sich das insbesondere auf das Scharnier beziehen. Dieses soll komplett neu gestaltet sein, sodass die Falz im Display weniger zu sehen ist. Das Galaxy Z Flip 5 soll Samsung zudem stark an der Optik gefeilt haben. Das Außendisplay soll riesig werden, damit ihr deutlich mehr damit machen könnt, wenn das Handy zugeklappt ist. Auch der DeX-Modus soll beim Z Flip integriert werden. Es wird interessant sein zu sehen, ob sich die Gerüchte alle bestätigen.

