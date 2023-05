Ein neues Strategie-Spiel hat die Herzen der Steam-Community im Sturm erobert. Der Multiplayer-Hit Mechabellum kann bereits kurz nach dem Start der Early-Access-Phase zahlreiche sehr positive Reaktionen einheimsen.

Steam Facts

Mit Mechabellum ist ein neues strategisches Multiplayer-Game auf Steam verfügbar. Am 11. Mai 2023 ist der Auto-Battler auf der PC-Plattform in die Early-Access-Phase gestartet und hat sich für Fans des Genres bereits nach wenigen Tagen zu einem echten Geheimtipp entwickelt.

Mechabellum: Strategie-Hit überzeugt auf Steam

In Mechabellum befehligt ihr auf dem Planeten Far-Away eure eigene Mech-Armee und testet sie in heftigen Schlachten gegen andere Spieler aus. Der Auto-Battler gibt euch die Chance, eure Einheiten vor dem Spielbeginn mit Upgrades auszurüsten und verschiedene Boni zu aktivieren. Dann müsst ihr eure unterschiedlichen Kampf-Mechs strategisch klug auf dem Spielfeld platzieren – denn sobald es losgeht, könnt ihr nicht mehr eingreifen.

Schaut euch hier den Release-Trailer zu Mechabellum an:

Mechabellum Release Trailer

Im Early-Access kann Mechabellum Fans bereits ganz schön beeindrucken – die ersten knapp 650 abgegebenen Stimmen kommen zu einer sehr positiven Wertung. Insbesondere das taktisch herausfordernde Gameplay wird von vielen Spielern lobend hervorgehoben. Auf Steam könnt ihr euch den Auto-Battler jetzt für 14,99 Euro schnappen.

Mechabellum Game River

Steam-Charts: Neues Strategiespiel landet in den Top 10

In den Steam-Charts durfte sich der Auto-Battler Mechabellum zum Release über einen Platz in den Top 10 freuen. Aktuell ist er jedoch nicht der einzige Strategie-Leckerbissen in der Bestseller-Liste, denn mit Anno 1800, Stellaris und Crusader Kings 3 finden sich gleich noch drei weitere Genre-Highlights zu stark reduzierten Preisen weit oben wieder. An Shooter-Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive führt aber immer noch kein Weg vorbei.

