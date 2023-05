Das brandneue Taktik-Rollenspiel Miasma Chronicles springt nicht nur direkt in die Steam-Charts, sondern bekommt auch noch fantastische Bewertungen. Was es mit dem Spiel auf sich hat, erklären wir euch hier.

Steam Facts

Miasma Chronicles: Tolle Grafik, verrückte Geschichte und gute Taktik

Miasma Chronicles ist am 23. Mai erschienen und darf es sich bereits in der oberen Riege der Steam-Charts bequem machen (Quelle: Steam-Charts). Das taktische Rollenspiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe à la XCOM und Mutant Year Zero: Road To Eden; tatsächlich stammt Miasma Chronicles von den Mutant-Year-Zero-Entwicklern. Auf Steam bewerten die Spieler das taktische Gameplay sehr gut und empfehlen das Spiel allen, die rundenbasierte Taktik mögen.

Miasma Chronicles spielt in einem dystopischen Amerika, das von einer mysteriösen Katastrophe namens „Miasma“ heimgesucht wurde. Ihr schlüpft in die Rolle von Elvis, der von einem Roboter aufgezogen wurde und seine Mutter sucht, die ihm einen mächtigen Handschuh hinterlassen hat. Eure Reise durch das post-apokalyptische Ödland ist gleichsam mit Rollenspielelementen und taktischen Kämpfen versehen. Die Welt erkundet ihr dabei übrigens in Echtzeit. Ganz abgesehen davon sieht das Spiel überraschend gut aus und soll kaum oder überhaupt keine Bugs haben.

Miasma Chronicles ist auch auf der PS5 erschienen – schaut in den Trailer zum Spiel:

Miasma Chronicles: Launch-Trailer | PS5 Games

Mit einer momentanen Bewertung von 94 Prozent sehr positiven Reviews kann sich das Taktik-RPG durchaus auf Steam sehen lassen. Auf Metacritic räumt das Rollenspiel zwar nicht ganz so positiv ab, heimst aber solide Bewertungen ein: Hier erreicht der offizielle Review-Score momentan 77 Prozent (Quelle: Metacritic).

Kennt ihr schon das am besten bewertete Switch-Spiel aller Zeiten?

Erschienen ist Miasma Chronicles am 23. Mai 2023 für PC, PS5, Xbox Series und Xbox One.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.