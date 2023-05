In den vergangenen Jahren hat Ubisoft absichtlich Abstand von Steam gehalten. Nun hat der Spielehersteller jedoch beschlossen, seine eigenen Spiele wieder auf der konkurrierenden Plattform anzubieten. Nach über einem Jahr ist Far Cry 6 nun auch im Online-Store von Valve verfügbar. Durch eine groß angelegte Rabattaktion zum Start konnte sich der Open-World-Shooter sofort einen Platz in den Bestseller-Listen sichern.

Far Cry 6 Facts

Far Cry 6 wird zum Steam-Bestseller – dank Rabatt

The Division 2, Watch Dogs Legion, Ghost Recon Breakpoint, Anno 1800 – in den letzten Wochen und Monaten scheint Ubisoft einen echten Lauf zu haben. Fast jedes Spiel, das der Publisher nachträglich auf Steam veröffentlicht, schwingt sich zum Bestseller auf. Wenn auch meist nur kurzzeitig.

Auch Far Cry 6 bildet hierbei keine Ausnahme. Der Open-World-Shooter erschien ursprünglich bereits im Oktober 2021 für alle Plattformen, PC-Spieler mussten sich das Spiel jedoch bislang entweder im Epic Games Store oder aber über Ubisoft Connect kaufen. Damit ist jetzt Schluss. Seit dem 11. März 2023 ist Far Cry 6 auch endlich auf Steam verfügbar und hat es prompt geschafft, sich den siebten Platz der Bestseller unter den Nagel zu reißen.

Das dürfte jedoch vor allem an der fetten Rabattaktion liegen, die Ubisoft zeitgleich gestartet hat. Denn bis zum 25. Mai 2023 können sich Steam-Spieler die Standard-Edition von Far Cry 6 für schlappe 15 Euro sichern. Der Normalpreis liegt bei 59,99 Euro – Käufer sparen also 75 Prozent (Quelle: Steam).

Far Cry 6: Gameplay Deep Dive Trailer - Die Regeln der Guerilla | Ubisoft [DE]

Far Cry® 6 Ubisoft Toronto

Gut zu wissen: Auch alle anderen Editionen und DLCs von Far Cry 6 sind aktuell reduziert zu haben.

Ubisoft-Shooter endlich auf Steam: Für wen lohnt sich Far Cry 6?

Aktuell fallen 72 Prozent der Bewertungen auf Steam zu Far Cry 6 positiv aus. Wer schon mit den Vorgängern seinen Spaß hatte, wird auch seine Freude am aktuellen Teil haben. Spieler sollten nur nicht dem Irrglauben verfallen, dass Far Cry 6 das Shooter-Rad neu erfindet.

Es gibt mal wieder eine große Spielwelt in hübscher Grafik zu bewundern, die mit allerlei Nebenaufgaben und Collectibles vollgepflastert ist. Wer auf der Suche nach einem netten Feierabend-Shooter ist, kann getrost zuschlagen. Ubisoft hat jedoch mal wieder viel Potenzial auf der Strecke gelassen, was wir auch in unserem Test anprangern:

