Die Steam-Community feiert einen brandneuen Shooter als eines der bisher besten Spiele des Jahres. Warhammer 40,000: Boltgun hat sich direkt zum Release nicht nur für Space-Marine-Fans zu einem absoluten Must-Play entwickelt und ballert sich in die Charts.

Steam Facts

Der neue Sci-Fi-Shooter Warhammer 40,000: Boltgun ist am 23. Mai 2023 erschienen und hat einen absoluten Traumstart auf Steam hingelegt – das Spiel kann sich nicht nur über begeisterte Stimmen aus der Community freuen, sondern steigt auch direkt ganz weit oben in den Bestseller-Charts ein.

Warhammer 40,000: Boltgun ballert sich ins Herz der Steam-Community

In Warhammer 40,000: Boltgun ballert ihr euch durch die Galaxie und streckt dabei Horden von Dämonen und Chaos Space Marines nieder. Der Shooter setzt auf einen Retro-Pixel-Look à la Doom, der mit modernem FPS-Gameplay kombiniert wird. Somit konzentriert sich das Spiel aufs Wesentliche – rasante, unaufhörliche Shooter-Action in schickem Design.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Warhammer 40,000: Boltgun an:

Warhammer 40,000: Boltgun

Auf Steam geht der Warhammer-Shooter zum Release direkt durch die Decke – die Community überschüttet das Spiel mit Lob. 96 Prozent der Spieler zeigen sich von dem Spiel auf der PC-Plattform begeistert, derzeit steht es nach über 1.400 abgegebenen Stimmen bei einer äußerst positiven Wertung. Dank des Einführungsrabatts könnt ihr euch Warhammer 40,000: Boltgun aktuell für 19,79 Euro statt 21,99 Euro sichern.

Warhammer 40,000: Boltgun Auroch Digital

Steam-Charts: Warhammer-Shooter legt starkes Debüt hin

Kurz nach dem Release ist Warhammer 40,000: Boltgun auf dem dritten Platz in den Steam-Charts eingestiegen. Der Shooter verdrängt damit sogar den ebenfalls gefeierten Horror-Neueinsteiger The Outlast Trials. Der von der Atmosphäre und Gameplay her durchaus vergleichbare Shooter Doom Eternal landet zeitgleich übrigens dank eines satten Rabatts auf dem zehnten Rang der Bestseller-Charts. (Quelle: Steam)

Wenn ihr von Sci-Fi nicht genug bekommt, solltet ihr auf Steam auch einen neuen Strategie-Hit nicht außer Acht lassen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.