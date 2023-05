Fans der Hawken-Reihe hatten sich auf eine grandiose Rückkehr gefreut, doch der neue Gratis-Shooter Hawken Reborn ist den hohen Erwartungen leider nicht gerecht geworden – ganz im Gegenteil, denn auf Steam muss das Spiel gerade jede Menge Prügel einstecken.

Mit Hawken landete Entwickler Adhesive Games 2012 auf dem PC und 2016 auf der PS4 und Xbox One einen Achtungserfolg – der Mech-Shooter konnte große Teile der Community trotz der üblichen F2P-Kritikpunkte überzeugen. Anfang 2018 wurden die Server für das Multiplayer-Spiel jedoch leider abgeschaltet. Nun ist am 17. Mai 2023 mit Hawken Reborn ein Nachfolger auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet, doch die ersten Reaktionen fallen alles andere als positiv aus.

Hawken Reborn: Gratis-Shooter erntet Kritik auf Steam

Ebenso wie im Vorgänger steigt ihr auch in Hawken Reborn in eine mächtige Kampfmaschine, einen sogenannten Mech, und lasst damit ordentlich Dampf ab. Im Gegensatz zum Original bietet der neue Shooter allerdings kein PvP-Gameplay mehr. Statt Multiplayer müsst ihr also mit PvE-Kämpfen vorlieb nehmen.

Schaut euch hier den Trailer zu Hawken Reborn an:

Hawken Reborn: Reveal-Trailer

Zwar ist Hawken Reborn kostenlos zu spielen, doch die Steam-Community beschwert sich über die exzessive Ingame-Monetarisierung für den Shooter. Darüber hinaus vermissen viele den Multiplayer-Modus, der für sie das Herzstück von Hawken war. Dass das Spiel außerdem von Glitches und Bugs geplagt wird und sich beim Zocken schlicht nicht besonders gut anfühlt, rundet das desaströse Comeback der F2P-Reihe ab. Derzeit steht Hawken Reborn nach über 1.000 abgegebenen Stimmen bei einer größtenteils negativen Bewertung auf Steam.

HAWKEN REBORN 505 Games

Steam: F2P-Shooter hat viel Luft nach oben

Die enttäuschten Reaktionen der Community zeigen, dass die Hawken-Reihe auch fünf Jahre nach dem ersten Spiel noch Fans besitzt. Doch in dem aktuellen Zustand kann der Gratis-Shooter selbst beinharte Anhänger nicht bei der Stange halten. Da es sich derzeit nur um eine Early-Access-Version handelt, bleibt immerhin die Hoffnung, dass zumindest die größten Mängel noch behoben werden könnten. Ob Hawken Reborn dadurch noch zu retten ist, wird sich zeigen müssen.

