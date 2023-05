Über die Bibliothek könnt ihr auf alle gekauften Steam-Spiele zugreifen. Manchmal lädt die Bibliothek jedoch sehr lange und die Spiele werden nicht angezeigt. Was kann man in solchen Fällen tun?

Die Spiele sind natürlich nicht verschwunden. Anders als zum Beispiel bei „FIFA Ultimate Team“ können sich Betrüger nicht euren Account hacken und die gekauften Spiele auf andere Konten übertragen. Werden Spiele nicht angezeigt, liegt meistens ein technischer Fehler vor.

Spiele-Bibliothek lädt nicht – was tun?

Stellt ihr fest, dass ihr nicht auf die Spiele-Bibliothek zugreifen könnt oder einzelne Einträge fehlen, geht wie folgt vor:

Startet Steam neu . Oft lassen sich kleinere Fehler so bereits beheben.

. Oft lassen sich kleinere Fehler so bereits beheben. Liegt eine aktuelle Version des Programms vor, sollte man das Steam-Update installieren. Das geht über die Option „ Nach Steam-Client-Updates suchen “ über den Steam-Button.

“ über den Steam-Button. Startet Steam mit Admin-Rechten.

Stellt auch sicher, dass ihr mit dem richtigen Konto bei Steam angemeldet seid.

Ist die Liste leer, drückt auf den „Alle“-Button mit dem „+“-Symbol. Möglicherweise ist die Spiele-Übersicht auch einfach versteckt.

mit dem „+“-Symbol. Möglicherweise ist die Spiele-Übersicht auch einfach versteckt. Eventuell ist für die Ansicht auch ein Filter aktiviert , der auf kein Spiel in eurer Bibliothek passt. Über den Pfeil nach unten lassen sich die Filtereinstellungen anpassen und so versteckte Spiele wieder anzeigen.

, der auf kein Spiel in eurer Bibliothek passt. Über den Pfeil nach unten lassen sich die Filtereinstellungen anpassen und so versteckte Spiele wieder anzeigen. Über den Bereich „Ansicht“ lassen sich „versteckte Spiele“ ebenfalls wiederholen.

Steam: Gekauftes Spiel wird nicht angezeigt?

Habt ihr ein Spiel eben erst gekauft und taucht es in der Bibliothek nicht auf, startet Steam ebenfalls neu. Überprüft in euren E-Mails, ob es dort einen Beleg für den Kauf gibt. Habt ihr noch keine Bestätigung erhalten, wurde der Kauf möglicherweise noch gar nicht durchgeführt und ihr müsst das Spiel erneut in den Warenkorb legen. Schaut im Verlauf der Steam-Einkäufe nach, ob der Eintrag dort aufgeführt wird. Möglicherweise wird der Kauf auch noch als „ausstehende Transaktion“ aufgeführt. Dann dauert die Überprüfung der Bezahlmethode etwas länger und ihr könnt erst später auf das Spiel zugreifen.

Manchmal ist Steam auch down und kein Spieler kann auf seine Spiele zugreifen oder neue Spiele kaufen. So überprüft ihr, ob der Dienst kaputt ist oder nur bei euch nicht läuft:

Installiertes Spiel wird nicht angezeigt?

Besonders wenn ihr Steam-Spiele auf eine externe Festplatte installiert, verschwinden die Installationen manchmal. Der Anbieter empfiehlt, Inhalte nicht über ein externes Speichermedium zu nutzen. Installiert die Spiele also bevorzugt im internen Speicher.

Möglicherweise ist ein Spiel zwar installiert, es fehlen aber wichtige Dateien oder sie sind beschädigt. Dann könnt ihr die Installation reparieren. Drückt dafür mit der rechten Maustaste auf das Spiel in der Bibliothek und wählt im Bereich „Lokale Dateien“ die Option „Spieldateien auf Fehler überprüfen“.

Stellt auch sicher, dass das Verwaltungsprogramm auf den richtigen Ordner für die Bibliothek zugreifen will:

Steuert dafür links oben den „Steam“-Button an. Öffnet die Einstellungen. Ruft den Bereich „Downloads“ auf. Hier findet ihr das Menü „Inhaltsbibliothekordner“. Wählt die Option „Steam-Bibliotheksordner“. Stellt sicher, dass der Ordner mit den installierten Steam-Spielen hier aufgeführt wird. Fehlt der Eintrag, fügt einen „neuen Bibliotheksordner“ hinzu. Sucht das richtige Verzeichnis auf der Festplatte. Bestätigt die Eingaben mit „OK“. Startet nun Steam neu und schaut nach, ob ihr die fehlenden Spiele nun findet.

