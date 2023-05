Da scheinen ein paar Steam-Spieler angebissen zu haben! Der Angelsimulator Russian Fishing 4 hat es geschafft, sich in die Bestseller-Charts vorzukämpfen. Das dürfte vor allem am aktuell laufenden Sale liegen, bei dem die Spieler des Free-to-Play-Spiels bei Premium-Inhalten sparen können.

Russian Fishing 4 ist in den Steam-Charts

Packt euren Angelkoffer ein, zieht euch eure Gummistiefel an, schnappt euch eure Rute und vergesst die Köder nicht: Wir gehen fischen! Das scheint sich zumindest ein Großteil der Spielerschaft auf Steam gerade zu denken. Denn wer einen Blick in die aktuelle Bestseller-Liste wirft, wird feststellen, dass der Angelsimulator Russian Fishing 4 es immerhin geschafft hat, sich auf den 14. Platz in den Charts vorzuarbeiten, obwohl es sich bei dem Spiel um einen Free-to-Play-Titel handelt (Quelle: Steam). Das dürfte vor allem daran liegen, dass die beiden Premium-Produkte Gold und Silber bis zum 29. Mai 2023 um 25 Prozent reduziert sind.

Bei Russian Fishing handelt es sich um einen Angelsimulator mit RPG-Elementen und Open-World-Elementen. Ihr könnt euch auf mehreren Karten frei umherbewegen – entweder zu Fuß, mit dem Boot oder aber mit dem Quad, um schnell von einem Angelspot zum anderen zu kommen.

Mit der Zeit verbessert ihr eure Fähigkeiten und könnt euch auf bestimmte Skills konzentrieren, darunter etwa die Herstellung von Ködern oder aber das Kochen. Insgesamt 190 verschiedene Fischarten warten darauf, von euch an Land gezogen zu werden. Je nach Fischart müsst ihr unterschiedliche Köder nutzen und euer Equipment wechseln, um eure Erfolgschancen zu erhöhen.

Für viele Spieler scheint Russian Fishing 4 das perfekte Feierabendspiel zu sein, mit dem man nach getaner Arbeit in Ruhe abschalten kann. Gut zu wissen: Eine Story oder eine Hauptquest gibt es nicht – wie ihr euren Alltag an den Gewässern des Spiels verbringt, ist vollkommen euch überlassen.

Was sagen die Steam-Spieler zu Russian Fishing 4?

Die Bewertungen auf Steam fallen größtenteils positiv aus. 76 Prozent der Spieler empfehlen Russian Fishing 4 weiter. Jedoch geben selbst Fans zu, dass es recht grindlastig zugeht. Wer ordentlich Kohle machen will, muss etliche Stunden ins Spiel investieren, um sich damit neue Ausrüstung kaufen zu können.

Wer sich daran jedoch nicht stört und etwas Geduld sowie Lernbereitschaft mitbringt und das eher realistische Setting schätzt, kann mit Russian Fishing 4 anscheinend eine ordentliche Portion Spaß haben. Petri Heil!