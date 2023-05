Schon in wenigen Tagen werdet ihr einen ersten Blick auf iOS 17 fürs iPhone werfen können. Apples Mitbewerber Amazon und Google werden wohl auch zuschauen und sich im Angesicht eines neuen Features besorgt zeigen. Denn damit rückt Apple den beiden Konzernen mächtig auf die Pelle.

Apple Facts

Zu den schon kolportierten Features von iOS 17 gesellt sich noch eine weitere Funktion hinzu, von der wir jetzt zum ersten Mal hören. Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman erzählt aus dem Nähkästchen der Gerüchteküche. Er ist überzeugt, dass Apple mit iOS 17 aus dem iPhone ein Smart-Home-Display macht (Quelle: Bloomberg).

iPhone mit iOS 17 wird zum Smart-Home-Display: Apple greift Amazon und Google an

Doch wie soll das funktionieren? Der Gedanke dazu: Wird das iPhone gerade nicht gebraucht und in horizontaler Position abgestellt, beispielsweise in einer geeigneten MagSafe-Ladestation, verwandelt sich der Sperrbildschirm in ein Info-Display.

Einem Smart-Home-Display gleich werden dann direkt Informationen wie Kalendertermine, Wetterdaten, Benachrichtigungen und vieles mehr angezeigt. Damit die Daten besser abzulesen sind, soll ein dunkler Hintergrund und dazu passend heller Text zum Einsatz kommen.

Amazon hat mit den Echo-Schow-Geräten schon Smart-Home-Displays im Angebot:

Amazon Echo Show 10: Das kann das Smart Dispaly

Eine ziemlich clevere Idee, denn auf Nachttisch oder Schreibtisch wird das iPhone so zu einem weiteren nützlichen Gerät für Besitzerinnen und Besitzer.

All dies erinnert doch sehr stark an ein Amazon Echo Show oder auch ein Google Nest Hub – beides bekannte und bewährte Produkte in Bereich der Smart-Home-Displays. Insofern dürfte dieses Gerücht, sollte es sich tatsächlich bewahrheiten, in den Konzernzentralen von Amazon und Google mit nervösen Blicken beäugt werden.

Bekommt das iPad ein ähnliches Feature?

Doch was ist eigentlich mit dem iPad? Auch für das Tablet arbeitet Apple an einer entsprechenden Oberfläche. Allerdings gibt es die Befürchtung, dass der iPhone-Hersteller diese nicht mit iPadOS 17 ausliefern wird können. Es ist also gut möglich, dass die Funktion dann erst im nächsten Jahr fürs iPad kommt.

Gewissheit gibt es am 5. Juni. Dann startet die WWDC, auf der Apple iOS 17 zum ersten Mal präsentieren wird. Der passende Livestream startet um 19 Uhr unserer Zeit.

