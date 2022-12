Als Amazon seinen Echo Show 15 vorgestellt hat, war ich begeistert. Ein smartes Display mit riesigem Bildschirm wäre perfekt für den Konsum von Inhalten beim Kochen in der Küche oder Ähnlichem. Doch das smarte Display war gar nicht so smart, denn es fehlte Fire TV. Das holt Amazon fast ein Jahr später nach und macht das größte Echo Display so viel interessanter.

Amazon macht Echo Show 15 zum Mini-TV

Mit dem Echo Show 15 hatte mich Amazon nach der Vorstellung sofort. Eigentlich wollte ich direkt bestellen, denn bis dahin hatte ich den Echo Show 5 genutzt. Erst bei genauerem Hinsehen habe ich gemerkt, dass das smarte Display im Funktionsumfang ganz schön eingeschränkt ist. Besonders das fehlende Fire TV hat mich gestört. Wieso hätte Amazon das weglassen sollen? Ich habe es also nicht gekauft. Doch jetzt liefert Amazon das Software-Update aus, welches eigentlich von Beginn an integriert sein müsste. Fire TV findet den Weg auf den Echo Show 15 und damit die Möglichkeit, alles zu machen, was ihr von eurem Fire-TV-Streaming-Stick am Fernseher kennt.

Echo Show 15 | 15,6-Zoll-Smart Display in Full HD, für ein organisiertes Familienleben mit Alexa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2022 22:45 Uhr

Für mich und vermutlich auch für viele andere Interessenten ändert das alles. Der Echo Show 15 wird damit zu einem kleinen Streaming-TV für die Küche oder andere Orte, wo kein TV steht, ihr aber trotzdem Serien, Filme oder andere Inhalte über diverse Streaming-Dienste abrufen könnt. In meinen Augen erfüllt der Echo Show 15 erst nach diesem Software-Update seinen Zweck und wird zum kleinen Entertainment-TV – ohne Beschränkungen. Ihr habt damit einen kleinen Fire TV, den ihr überall aufhängen könnt.

Das kann der Amazon Echo Show 15:

Amazon zeigt das Echo Show 15

Amazon Echo Show 15 etwas günstiger zu haben

Mittlerweile ist der Preis des Echo Show 15 auch schon etwas gefallen (bei Amazon anschauen). Das Software-Update mit Fire TV macht das Gerät noch interessanter und attraktiver. Falls ihr bisher gezögert habt, dann könnt ihr jetzt schlagen. Ich warte hingegen weiter ab, denn der Echo Show 15 interessiert mich zwar weiterhin, doch das Pixel Tablet mit der Dockingstation wäre vielleicht sogar besser für mich geeignet. Das kommt aber erst 2023.