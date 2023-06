Die Xbox-Community stürzt sich gerade wie wild auf ein neu erschienenes RPG-Highlight – der Ansturm auf Diablo 4 ist so groß, dass Blizzards Rollenspiel sogar ein ziemlich spektakuläres Charts-Kunststück gelingt.

Diablo 4 ist für viele Rollenspiel-Fans eines der absoluten Jahreshighlights – kein Wunder, dass Blizzards langersehntes RPG zum Release in den Xbox-Charts so richtig durchstartet. Der Hype ist sogar so groß, dass drei verschiedene Versionen von Diablo 4 derzeit die Top 3 der Xbox-Bestseller für sich beanspruchen.

Xbox-Fans feiern Release von Diablo 4

In Diablo 4 kehrt ihr endlich in die höllisch-spannende Welt von Blizzards RPG-Reihe zurück und dürft euch wie gewohnt durch Horden von Dämonen und anderen Feinden schnetzeln, während ihr zahllose Dungeons erkundet und eure Charaktere nach und nach auflevelt und mit besseren Waffen, Fähigkeiten und Rüstungen ausstattet.

In unserem Video erklären wir euch, welche Weltstufe ihr in Diablo 4 auswählen solltet:

Zum Release am 6. Juni 2023 kann sich Diablo 4 in den Xbox-Charts direkt ganz nach vorne schieben – und das gleich in dreifacher Ausführung. Während die Ultimate Edition (109,99 Euro) des Spiels auf Platz 1 landet, finden sich dahinter die Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) und auf Rang 3 die Standard Edition (79,99 Euro) ein. Die Versionen unterscheiden sich dabei natürlich nicht nur im Preis, sondern auch im Umfang: Die Ultimate Edition bietet mehrere kosmetische Items sowie die Freischaltung des saisonale Premium-Battle-Passes, während die Digital Deluxe Edition ebenfalls einige Bonus-Items bereithält und den regulären Battle Pass freischaltet. Die Standard Edition dagegen beinhaltet nur das Basis-Spiel mit drei Bonus-Items. (Quelle: Xbox)

In unserem Test sagen wir euch, warum sich Diablo 4 für RPG-Fans richtig lohnt.

Xbox-Charts: Diablo stellt alle in den Schatten

Die Top 3 der Xbox-Charts schnappt sich Diablo 4 ganz allein, aber damit ist für die RPG-Reihe noch nicht Schluss, denn Rang 5 geht auch noch an das Doppelpack der Diablo Prime Evil Collection. Dazwischen behauptet sich derzeit auf Platz 4 die Xbox-One-Version von FIFA 23, die von 69,99 Euro auf 20,99 Euro reduziert ist.

Noch mehr spannende Spiele könnt ihr im Xbox Game Pass zocken – zum Beispiel einige starke Geheimtipps:

