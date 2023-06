Ihr habt euch vorgestellt, in Diablo 4 mit einem eleganten Pferd zügig durch die Gegend zu reiten – habt in Wahrheit aber einen langsamen Gaul? Ein Spieler hat herausgefunden, woran das liegt. Er bietet auch eine Lösung dafür an.

Diablo 4: So legt ihr bei eurem Pferd den Turbogang ein

Im neuesten Teil der Diablo-Reihe seid ihr nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern könnt auch schnell reiten – zumindest, wenn ihr es richtig angeht.

Der Reddit-Benutzer FloridaMan156 erklärt in einem Beitrag im Diablo-4-Reddit, dass die Geschwindigkeit des Pferdes von der Entfernung des Mauszeigers zum Charakter abhängt. Dieser Beitrag löste eine Flut von Kommentaren aus, denn erst in diesem Moment wurde vielen klar, dass sie etwas falsch machen (Quelle: Reddit).

Das Problem: Seid ihr in Diablo 4 zu Fuß unterwegs, bewegt ihr euch immer mit konstanter Geschwindigkeit, egal wo sich die Maus befindet. Anders allerdings beim Reiten. Gebt ihr eurem Pferd die Sporen, während der Cursor nicht weit genug von eurem Charakter entfernt ist, hat das keine große Wirkung. Befindet sich dieser allerdings weiter vom Reittier weg, könnt ihr schnell galoppieren.

Diablo 4: Anthem von BTS‘ SUGA und Halsey

Zur Veröffentlichung von Diablo 4 hat Blizzard eine umfangreiche Werbekampagne gestartet und sich dafür einige bekannte Persönlichkeiten ins Boot geholt. Unter anderem erschien eine offizielle Diablo-4-Hymne – produziert von BTS-Rapper SUGA und Sängerin Halsey.

Heute erschien außerdem das offizielle Musikvideo zu „Lilith“, in dem der Königin der Sukkubi und ihren Schergen gleich eine ganze Kathedrale gewidmet wurde.

Macht euch einen ersten Eindruck von der Diablo-4-Hymne:

Diablo IV Anthem

Diablo 4 steht ab heute allen Käufern auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S zur Verfügung.

