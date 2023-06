Falls ihr zu den Smartphone-Nutzern gehört, die die Dunkelansicht in Apps bevorzugen, zeigt GIGA euch, wie ihr den Dark-Mode in Snapchat aktivieren könnt.

Derzeit gibt es die Dark-Mode-Einstellung allerdings nur für Snapchat-Nutzer mit einem iPhone. Auf Android müsst ihr euch noch mit der hellen Ansicht begnügen.

Dark Mode aktivieren (iPhone)

Wollt ihr am iPhone den Dark-Mode in Snapchat aktivieren, geht wie folgt vor:

Öffnet Snapchat auf eurem iPhone. Tippt auf euer Profilbild in der oberen Ecke. Wechselt über das Zahnrad in die Einstellungen. Scrollt nach unten bis zur Option „App Appearance“. GIGA Hier könnt ihr nun die helle oder dunkle Ansicht auswählen oder einstellen, dass Snapchat sich an die allgemeine iOS-Einstellung für die Darstellung hält. Sind also die restlichen Menüs und Einstellungen am iPhone bereits im Dark-Mode, wird die Einstellung so auch für Snapchat übernommen. Einmal ausgewählt, seht ihr nun alle Menüs und Funktionen bei Snapchat im Dunkelmodus.

Der Dark-Mode wird bei immer mehr Apps eingeführt. Diese beliebten Anwendungen gehören bereits dazu:

Dark-Mode bei Android?

Für Snapchat auf Android-Smartphones gibt es den dunklen Modus nur für Snapchat+-Nutzer. Ihr müsst euch also das kostenpflichtige Abonnement buchen, um den dunklen Modus für die App auf Samsung, Xiaomi und Co. zu aktivieren. Es bringt auch nichts, das System komplett auf den dunklen Modus umzustellen. So seht ihr zwar alle Android-Menüs und viele Apps im „Dark Mode“, Snapchat gehört aber noch nicht dazu. Lediglich einige Ansichten in der beliebten Social-App werden hierdurch verdunkelt. Habt ihr das Plus-Abo, schaltet ihr den Dark-Mode so ein:

Öffnet die Snapchat-Einstellungen. Tippt auf den Plus-Bereich. Hier findet ihr die Option für den „Dark Mode“.

