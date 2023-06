Samsung schickt die von einigen Fans als letzte echte Galaxy-S-Generation bezeichnete Smartphone-Familie fast komplett in den Ruhestand. Es hatte sich schon angedeutet, da kaum mehr Software-Updates verteilt wurden, doch jetzt wurde es offiziell bestätigt.

Samsung schickt Galaxy-S10-Serie in den Ruhestand

Die Galaxy-S10-Smartphones haben sowieso schon kaum noch Software-Updates bekommen. Wenn dann quartalsweise, teilweise aber gar nicht mehr. Nach über vier Jahren auf dem Markt hat Samsung das Galaxy S10, S10 Plus und S10e schon in den Ruhestand geschickt, jetzt folgt mit dem Galaxy S10 5G das letzte Top-Modell dieser Serie (Quelle: SamMobile).

Das Galaxy S10 5G wurde im Juni 2019 nach den normalen S10-Smartphones vorgestellt und war das allererste 5G-Handy von Samsung. Damit hat das Unternehmen im Grunde den Weg freigemacht für das, was heute die Normalität ist. In so gut wie jedem aktuellen Modell steckt bereits ein 5G-Chip. In High-End-Smartphones sowieso, doch auch immer häufiger in Mittelklasse-Handys.

Wenn ihr noch ein Galaxy S10 5G nutzt, dann solltet ihr spätestens jetzt umsteigen. Das Smartphone ist ohne Sicherheitsupdates nicht mehr gegen Angriffe geschützt. Da dürfte von jetzt auf gleich zwar nichts passieren, doch die Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Zeit zu. Mit der Galaxy-S23-Serie gibt es starke Nachfolger, die mit der fünfjährigen Update-Garantie sehr lange abgesichert sind.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S23 Ultra vor:

Samsung Galaxy S10 Lite wird verschont

Mit dem Galaxy S10 Lite bleibt aber ein weiteres Samsung-Handy dieser Serie noch in der Update-Versorgung. Das Handy wurde nämlich erst Anfang 2022 vorgestellt und ist damit noch nicht zu alt für unregelmäßige Software-Updates. Ob es wirklich welche gibt, bleibt abzuwarten. Zumindest die älteren Flaggschiff-Smartphones sind raus, das Lite-Modell noch drin. In wenigen Monaten dürfte das S10 Lite aber auch rausfliegen.