Sommerzeit ist Fahrradzeit: Ob ihr entspannt um den See radelt oder euch im Wald beim Mountainbiking auspowert – eine Smartphone-Halterung ist ein Muss. Bei Lidl gibt es jetzt ein Modell von Fischer, das nicht nur euer Handy festhält, sondern noch viel mehr drauf hat.

Smartphone-Halterungen fürs Fahrrad gibt es wie Sand am Meer. Ein Modell, das aktuell bei Lidl verkauft wird, sticht aus der Masse aber heraus. Das liegt nicht nur am Preis von 34,99 Euro, sondern vor allem am Funktionsumfang. Denn die Smartphone-Halterung von Fischer löst gleich mehrere Probleme auf einmal.

Lidl verkauft Smartphone-Halterung von Fischer für 34,99 Euro

Bei Lidl ist die Smartphone-Halterung von Fischer erhältlich. (Bildquelle: Fischer)

Eines davon: die Sicherheit. Die Smartphone-Halterung besitzt nämlich eine integrierte Freisprechfunktion. Wer einen Anruf bekommt, kann seine Hände also am Lenker lassen und trotzdem telefonieren.

Laut Hersteller liegt die Ausgangsleistung des Lautsprechers bei 5 Watt. Der kann aber nicht nur für Telefongespräche verwendet werden, sondern auch für Musik. Über Bluetooth lässt sich Musik vom Smartphone auf den Lautsprecher schicken. Alternativ stehen ein USB-Anschluss, ein Slot für eine SD/TF-Karte oder ein AUX-Eingang bereit.

FISCHER Multimedia Smartphonehalterung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.06.2023 12:04 Uhr

Der integrierte 4.000 mAh große Akku soll für „bis zu 30 Stunden Hörvergnügen“ sorgen, verspricht Fischer. Praktisch: Der Akku dient auch als Powerbank. So kann das Smartphone bei Bedarf auch geladen werden – echt schlau.

Für einen sicheren Halt des Smartphones sorgt eine Anti-Rutsch-Auflage. Witterungsbeständig ist die Halterung obendrein. Im Lieferumfang enthalten ist die Smartphone-Halterung selbst, Ladekabel, Halterungen für den Lenker, 2x zwei Gummistreifen sowie eine Anleitung.

Prime-Mitglieder sparen sich bei Amazon die Versandkosten

Im Lidl-Onlineshop ist die Smartphone-Halterung von Fischer aktuell erhältlich. Der Discounter verlangt 34,99 Euro. Hinzu kommen außerdem 5,95 Euro für den Versand.

Bei Amazon wird das gleiche Modell für ebenfalls 34,99 Euro verkauft. Wer Prime-Mitglied ist, spart sich so den Versand. Allerdings ist die Lieferzeit mit aktuell 2 bis 5 Wochen deutlich länger.

