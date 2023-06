Mit iOS 17 bringt Apple eine Vielzahl an Neuerungen aufs iPhone. Eine davon hat sich der Kult-Hersteller ganz offenbar bei WhatsApp abgeschaut. Wer häufig Sprachnachrichten bekommt, wird sie lieben.

Schneller verschickt als Textnachrichten und dazu noch lebendiger: Sprachnachrichten haben viele Vorteile. Wenn der Sender aber nie zum Punkt kommt und man ihm buchstäblich beim Denken zuhören kann, wünschen sich viele die gute alte Textnachricht zurück. WhatsApp hat dieses Problem schon lange erkannt und erlaubt höhere Abspielgeschwindigkeiten. Jetzt zieht Apple nach.

Vorbild WhatsApp: Nachrichten-App auf dem iPhone erlaubt Anpassung der Abspielgeschwindigkeit

Ab iOS 17 bietet die Nachrichten-App (iMessage) ebenfalls die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit manuell einzustellen (Quelle: Caschys Blog). iPhone-Nutzer müssen dazu lediglich den Abspiel-Button länger gedrückt halten. Im Anschluss öffnet sich ein Pop-up-Menü mit unterschiedlichen Abspielgeschwindigkeiten. Zur Auswahl stehen dann: 1x, 1,25x, 1,5x oder 2x.

Wer in Zukunft also eine unnötig lange iMessage-Sprachnachricht erhält, kann einfach die Abspielgeschwindigkeit erhöhen und sich etwas Lebenszeit ersparen.

Daneben hat Apple der Nachrichten-App in iOS 17 weitere Tricks spendiert. Dazu gehört die Möglichkeit, aus Live-Fotos eigene Sticker anzufertigen, Audionachrichten automatisch in Text umzuwandeln oder direkt auf einzelne Nachrichten in Chats oder Gruppenchats antworten zu können.

Weitere wichtige Funktionen in iOS 17:

Visuelles Nachschlagen erkennt Kontrollleuchten und Symbole auf dem Armaturenbrett

In iOS 17 wird außerdem die Funktion „Visuelles Nachschlagen“ aufgebohrt. Die kann in Zukunft auch Kontrollleuchten oder Symbole auf dem Armaturenbrett erkennen. In modernen Autos herrscht oft ein Schalter-Dschungel. Bei Autofahrern dürfte Apple mit diesem Feature offene Türen einrennen.