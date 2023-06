Es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Gespräch bei Discord GIFs zu suchen, einzufügen und zu verschicken. Wie ihr möglichst schnell mit der passenden Reaktion in animierter Bildform antworten könnt, erfahrt ihr hier.

Über GIF-Funktion

In den aktuellen Versionen von Discord gibt es neben dem Emojis und Stickern auch direkt eine GIF-Auswahl. Drückt einfach rechts im Text-Eingabefeld auf das Symbol GIF um die Auswahl zu öffnen.

Von hier aus könnt ihr sofort eine der beliebten Kategorien aussuchen und das passende GIF auswählen und einfügen. Alternativ könnt ihr auch oben einen eigenen Suchbefehl eingeben, um eine ganz bestimmte Reaktion in animierter Form zu suchen.

Wie ihr selbst ein GIF erstellen könnt, lest ihr hier:

Per Chat-Befehl

Wer schneller mit der Tastatur ist, kann auch einfach einen Chat-Befehl nutzen, um nach einem passenden GIF bei Giphy oder Tenor zu suchen. Dazu gebt ihr einfach /giphy oder /tenor in die Chat-Zeile ein und den Begriff, wozu ihr ein animiertes Bild suchen möchtet.

Daraufhin zeigt euch Discord 10 GIFs in der Vorschau an, aus denen ihr entweder eines auswählen könnt oder ihr verfeinert nochmals den Suchbegriff, um noch ein geeigneteres Bild zu finden.

Manuell einfügen

Natürlich könnt ihr auch den klassischen Weg wählen und einfach GIFs von eurer Festplatte am PC oder aus eurer Gallerie am Handy.

Das funktioniert am Computer wie am Smartphone über das Plus-Symbol links neben der Chat-Zeile. Alternativ könnt ihr auch einfach die Drag-and-Drop-Funktion am PC oder die Teilen-Funktion am Mobilgerät nutzen.

URL einfügen

Discord wandelt auch URLs in das jeweilige Bild um, wenn ihr einen direkten Link auf das GIF habt – so braucht ihr das animierte Bild erst gar nicht auf dem eigenen Gerät speichern.

Fügt ihr eine URL ein, die auf .gif endet in den Chat ein, sollte nach einer kurzen Ladezeit das jeweilige Bild im Chat erscheinen.

