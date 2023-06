Bei WhatsApp können Nutzer bald mehrere Konten auf dem selben Gerät verwenden. Darauf weist eine Funktion bei WhatsApp Business hin, die gerade aufgetaucht ist. Nutzer müssen die Messenger-App dann nicht mehr klonen, um private und berufliche Nachrichten zu trennen.

WhatsApp Facts

WhatsApp: Mehrere Konten auf einem Handy

WhatsApp wird bald eine lang erwartete Funktion einführen, die es einfacher macht, mehrere Konten auf demselben Gerät zu verwenden. Das ist bislang nur über Umwege möglich, wenn die App auf dem Smartphone geklont wird. Diesen Schritt können sich Nutzer künftig sparen.

Die Unterstützung mehrerer Konten ist für manche Personen sicher eine willkommene Erleichterung. Sie können zum Beispiel ein Konto für den privaten Gebrauch und ein anderes für die Arbeit haben. Private und berufliche Nachrichten lassen sich so leicht voneinander trennen, obwohl nur ein einziges Smartphone verwendet wird.

In der neuesten Betaversion von WhatsApp Business für Android sind Hinweise auf die Multi-Konto-Funktion bereits aufgetaucht. Eine Unterstützung ist also in Arbeit, kann aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getestet werden (Quelle: WABetaInfo).

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Unterstützung von mehreren Konten auch in der regulären WhatsApp-Version für Android eingeführt wird. In der iOS-Variante der App ist die Funktion noch nicht entdeckt worden. Die Entwickler des Messengers dürften sie aber auch für iPhones einführen.

Tipps und Tricks rund um WhatsApp seht ihr im Video:

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest

WhatsApp: Wann erscheint die Multi-Konten-Funktion?

Es ist noch nicht ersichtlich, wann genau das nützliche Multi-Feature für alle Nutzer von WhatsApp eingeführt wird. Wer die Business-Variante des Messengers verwendet, dürfte die Funktion wahrscheinlich als Erstes auffinden. Erst später wird sie dann in der regulären App auftauchen.