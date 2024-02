Rebuy: Versandkostenfrei bestellen – so geht es (Gutschein Februar 2024)

Bei Rebuy könnt ihr günstig gebrauchte technische Geräte und Medien wie Filme und CDs bestellen. Für Bestellungen bei dem Anbieter fallen Versandkosten an. Es gibt aber manchmal Möglichkeiten, um Rebuy versandkostenfrei zu nutzen. Hin und wieder gibt es wieder eine Gutscheinaktion, mit der man unter bestimmten Bedingungen zum einen die Versandgebühren spart und zum anderen einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent erhält.

Netzkultur Facts

Hinweis: Neue Aktion – zum Monatsende gibt es im Februar wieder einen Gutschein für versandkostenfreie Lieferungen bei Rebuy. Nutzt bei der Bestellung im Bezahlprozess den Code SPEEDYMEDIEN. Das Angebot läuft bis Freitagnacht, 01. März, 00:59 Uhr. Mit dem Gutschein spart man beim Einkauf von Medien (Games, Bücher, Filme, CDs etc.) die Versandgebühr in Höhe von 3,99 Euro. Der Mindestbestellwert für die Aktion liegt bei 25 Euro. zum Monatsende gibt es im Februar wieder einen Gutschein für versandkostenfreie Lieferungen bei Rebuy. Nutzt bei der Bestellung im Bezahlprozess den Code. Das Angebot läuft bis. Mit dem Gutschein spart man beim Einkauf von Medien (Games, Bücher, Filme, CDs etc.) die Versandgebühr in Höhe von 3,99 Euro. Der Mindestbestellwert für die Aktion liegt bei 25 Euro. Direkt bei Rebuy könnt ihr überprüfen, ob es eine neue Rabattaktion gibt

Anzeige

Hinweis: Parallel dazu läuft eine weitere Aktion. Beim Kauf von Technik-Geräten (Handys, Konsolen etc.) spart man mit dem Gutscheincdoe ABWECHSLUNG. Die Aktion läuft noch bis zum 04.03.2024, 23:59 Uhr. Es nehmen die Produkte teil, die man Parallel dazu läuft eine weitere Aktion. Beim Kauf von Technik-Geräten (Handys, Konsolen etc.) spart man mit dem Gutscheincdoe. Die Aktion läuft noch bis zum 04.03.2024, 23:59 Uhr. Es nehmen die Produkte teil, die man hinter diesem Link findet . Der Mindesteinkaufswert liegt bei 200 Euro. Wie viel man spart, hängt vom Einkaufswert ab. Bei 200 Euro werden 20 Euro abgezogen, ab 400 Euro sind es 40 Euro, ab 600 Euro gibt es 60 Euro zurück und ab 1000 Euro spart man 100 Euro mit dem Gutscheincdoe. Anzeige

Versandkosten fallen nur an, wenn ihr etwas bestellt. Wollt ihr Sachen an den Anbieter verkaufen, ist der Versand für euch kostenlos.

Wann ist Rebuy versandkostenfrei?

Normalerweise fallen für Bestellungen bei Rebuy Versandkosten an.

Anzeige

Für jede Lieferung liegen die Versandkosten bei 3,99 Euro .

. Dieser Betrag erhöht sich, wenn sich Artikel ohne Jugendfreigabe im Warenkorb befinden. Für Ab-18-Titel fällt eine zusätzliche Gebühr von 1,99 Euro an. Eine Übergabe ist nur an euch möglich und eure Identität wird vom Zusteller geprüft.

Anders als bei einigen Anbietern gibt es bei Rebuy keinen Bestellwert, ab dem die Versandkosten entfallen.

Es gibt aber immer wieder Gutschein-Aktionen bei Rebuy. Dann wird ein Code freigeschaltet, mit dem ihr die Versandkosten sparen könnt. Der Gutschein ist für eine begrenzte Zeit gültig. In der Regel müsst ihr für mindestens 20 Euro bestellen, um den Gutschein einzulösen und die Liefergebühr zu sparen. Läuft eine Aktion, wird das auf einer Kachel im Slider auf der Startseite des Anbieters angezeigt.

Den Gutscheincode gebt ihr im Bestellprozess bei der Auswahl der Zahlungsmethode ein.

Zusätzlich könnt ihr euch noch für den Newsletter bei Rebuy anmelden. Nach der Anmeldung erhaltet ihr einen Gutschein in Höhe von 5 Euro. Beachtet aber, dass man den Newsletter- und Versandkostenfrei-Gutschein nicht miteinander kombinieren kann.

Anzeige

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Der Versand bei Rebuy erfolgt über DHL. Eine Lieferung an Packstationen ist möglich.

Versandkostenfrei bei Retoure und Widerruf

Rebuy bietet euch ein Widerrufsrecht von 21 Tagen an und für Elektronik-Artikel auch eine Garantie für 36 Monate. Retouren, die auf einem Garantiefall beruhen, sind versandkostenfrei, wenn der entsprechende Artikel über 40 Euro gekostet hat. Sobald ihr über euer Kundenkonto die Retoure eingeleitet habt, findet ihr dort einen kostenlosen Paketschein zum Ausdrucken.

Bei einem Widerruf richtet es sich nach dem Warenwert des betreffenden Artikels, ob ihr Versandkosten zu tragen habt, oder nicht. Ab einem Warenwert von 40 € ist die Rücksendung kostenlos. Liegt der Einkaufswert darunter, müsst ihr den Rückversand selbst organisieren und bezahlen.

Ankauf versandkostenfrei

Falls ihr Artikel einsenden wollt, um sie zu verkaufen, ist auch diese Sendung ab einem Warenwert von 10 € versandkostenfrei. Auch in diesem Fall findet ihr einen kostenlosen Paketschein in eurem Kundenkonto. Ihr könnt auswählen, ob eure Ware per DHL oder Hermes verschickt werden soll.

Anzeige

Mehr zu Rebuy?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.