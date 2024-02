LG-Waschmaschine mit IE-Fehler: Diese Lösung nennt nicht einmal der Hersteller

Wenn ihr wie ich eine LG-Waschmaschine besitzt und bei euch der IE-Fehler auf dem Display auftaucht, dann könntet ihr vor einem Problem stehen. Denn bei mir haben die Lösungsvorschläge vom Hersteller nicht geholfen. Stattdessen ist eine Kleinigkeit schuld an dem Problem gewesen. Meine Waschmaschine läuft nach einem Handgriff wieder.

LG-Waschmaschine mit IE-Fehler reparieren

Der IE-Fehler bei LG-Waschmaschinen sagt eigentlich aus, dass die Wasserzufuhr gestört ist. Es kommt also nicht genug Wasser an, sodass der Waschvorgang abgebrochen wird und der IE-Fehler auftaucht. Das könnte laut dem Hersteller folgenden Gründe haben:

Wasserhahn zugedreht

Wasserschlauch verdreht oder geknickt

Sieb am Wasserschlauch oder Anschluss der Waschmaschine verstopft

Wasserleitung eingefroren

Bei mir war das aber nicht der Fall. Die Wasserzufuhr hat funktioniert, der Schlauch war nicht verdreht und alle Filter waren sauber. Ich hatte also schon die Befürchtung, dass vielleicht die Pumpe, das Magnetventil oder die Elektronik kaputt sind. Für eine gerade einmal vier Jahre Waschmaschine wäre das ziemlich schwach.

Also habe ich die Maschine geöffnet und reingeschaut. Vielleicht sehe ich selbst was. Schon da ist mir aufgefallen, dass rechts so ein komischer Gummischlauch frei im Gehäuse hängt:

Der schwarze Schlauch hat sich bei meiner LG-Waschmaschine gelöst. (Bildquelle: GIGA)

Der verläuft unter der Waschtrommel und ist daran sogar befestigt. Durch die ganzen Vibrationen ist er wohl abgefallen. Es war aber auch keine Schelle drauf, sodass dieser Fehler irgendwie vorprogrammiert war.

Mit dem Schlauch an der richtigen Stelle funktioniert meine LG-Waschmaschine wieder. (Bildquelle: GIGA)

Als ich den Schlauch wieder montiert und ein kurzes Waschprogramm gestartet habe, funktionierte wieder alles. Ich hab dann noch einen Kabelbinder angebracht, damit sich der Schlauch nicht noch einmal lösen kann.

LG sollte diesen Lösungsweg aufzeigen

Schade finde ich nur, dass LG das selbst nicht als Lösungsvorschlag nennt. Ja, ihr müsst dazu den Deckel der Maschine entfernen. Das ist aber immer noch besser, als nach Ablauf der Garantie für teures Geld einen Handwerker zu rufen, der dann nur den Schlauch wieder aufzieht. Wenn die Garantie abgelaufen ist, habe ich bei defekten Geräten keine Skrupel und mach die gern selbst auf. Wenn ihr noch Garantie habt, dann solltet ihr das aber nicht machen und Hilfe vom Hersteller verlangen.