Windows 11: Einstellungen öffnen nicht – was tun?

Windows 11: Einstellungen lassen sich nicht öffnen

Windows 11: Einstellungen lassen sich nicht öffnen

Bereits Windows 10 hatte das Problem: Die Einstellungen lassen sich nicht öffnen. Das kann in der regulären Home- oder Pro-Version von Windows 11 passieren wie auch im Dev-Channel des Windows-Insider-Programms. Im Folgenden haben wir die besten allgemeinen Lösungen aufgelistet.

Einstellungen mit Ausführen-Befehl öffnen

Prüft zunächst, ob ihr die Einstellungen über das Ausführen-Fenster öffnen könnt:

Drückt die Tastenkombination Windows + R ,, um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt ms-settings: ein (inklusive Doppelpunkt am Ende) und drückt Enter .

Startet Windows neu

Ein sauberer Neustart von Windows kann oft Wunder wirken:

Drückt die Tastenkombination Windows + R ,, um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Fügt den Befehl shutdown /g /f /t 0 ein und drückt Enter , um Windows sauber neuzustarten.

Windows 11 aktualisieren oder zurücksetzen

Normalerweise kann man Windows über das Einstellungs-Menü auf eine vorherige Version zurücksetzen lassen. Da sich die Einstellungen aber nicht öffnen, geht es über einen Umweg:

Schaltet den Rechner ein und drückt sofort danach länger auf den Aus-Knopf, bis der Computer abrupt beendet wird. Wiederholt diesen Vorgang 3-5 Mal, bis ihr beim Startvorgang des Rechners einen blauen Bildschirm seht. Unter Umständen werden euch nun unter „Problembehandlung“ > „Erweiterte Optionen“ die Optionen „System wiederherstellen“ (setzt Windows mit einem Wiederherstellungspunkt zurück), „Systemimage-Wiederherstellung“ (stellt Windows mit einer Image-Datei wieder her) oder „Updates deinstallieren“ (entfernt Updates, die ihr zuletzt installiert habt) angeboten, die ihr austesten könnt. Ansonsten wählt ihr unter „Problembehandlung“ > „Diesen PC aktualisieren“ aus. Falls der Menüpunkt nicht angeboten wird, klickt stattdessen auf „Diesen PC zurücksetzen“.

Wählt diese Option aus, um den PC zurückzusetzen. (Bildquelle: GIGA)

Repariert Windows 11 mit einem Inplace-Upgrade

Ein Inplace-Upgrade nutzt einen Windows-11-Installationsdatenträger um fehlerhafte Dateien mit den richtigen zu ersetzen. Wie das ganze funktioniert, haben wir in dieser Anleitung ausführlich beschrieben:

