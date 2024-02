Skull and Bones: Ruhm verdienen und alle Ruhmstufen

In Skull and Bones dreht sich alles um euren Ruhm. Denn nur durch Ruhm könnt ihr bessere Schiffe und Ausrüstung freischalten und werdet so zu einem gefürchteten Piraten. Welche Möglichkeiten ihr habt Ruhm zu verdienen, erfahrt ihr hier.

Skull and Bones Facts

Was ist Ruhm?

Ruhm stellt in Skull and Bones das Level eures Charakters dar und spiegelt euren Einfluss in der Piratengemeinschaft wider. Umso berüchtigter ihr seid, desto besser sind auch die Schiffe und Ausrüstungsgegenstände die ihr freischalten und herstellen könnt.

Ihr benötigt Ruhm also zum einen, um es mit gefährlicheren Gegnern aufnehmen zu können. Zum anderen werden mit höherer Ruhmstufe auch neue Dienste und Aufträge freigeschaltet, die bessere Beute und mehr Silber versprechen. Insgesamt könnt ihr zehn Ruhmstufen aufsteigen. Welche Ruhmstufen das sind und wie viele Punkte ihr benötigt, um die nächste Stufe aufzusteigen, erfahrt ihr im Folgenden:

Außenseiter Halunke (725 Punkte) Vagabund (2.205 Punkte) Freibeuter (4.055 Punkte) Seeräuber (6.555 Punkte) Brigant (9.930 Punkte) Marodeur (15.305 Punkte) Korsar (21.305 Punkte) Halsabschneider (27.905 Punkte) Kingpin (39.030 Punkte)

Habt ihr das letzte Level (Kingpin) erreicht, könnt ihr innerhalb dieser Ruhmstufe weitere Ränge erklimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsst ihr aber erst jede Menge Ruhm verdienen.

Wie bekomme ich Ruhm in Skull and Bones?

In Skull and Bones erhaltet ihr durch die Erfüllung von Quests, die Erbeutung von Schätzen, das Versenken von Schiffen und die Plünderung von Orten jede Menge Ruhm. Um schnell Ruhmstufen aufzusteigen, solltet ihr mehrere Aktivitäten miteinander verbinden.

Benutzt das Fernglas, um wertvolle Infos von anderen Schiffen zu erhalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geht Missionen nach, bei deren Erfüllung viel Ruhm versprochen wird und versenkt auf eurem Weg Schiffe, die nützliche Güter mit sich führen. Benutzt euer Fernglas um herauszufinden, welche Fracht sich auf einem Schiff befindet und wie viel Ruhm ihr bei der Ausschaltung des Schiffs erhalten würdet.

Achtet allerdings darauf, dass die angegebene Ruhmstufe einer Mission nicht weit über eurer eigenen liegt. So vergeudet ihr nur Zeit und verliert mit etwas Pech wertvolle Fracht, die ihr mühselig wieder einsammeln müsst. Ladet stattdessen andere Spieler in eure Gruppe ein und absolviert schiwerige Missionen gemeinsam, um andernfalls aussichtslose Gefechte doch noch zu euren Gunsten entscheiden zu können.