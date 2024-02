Skull and Bones: Alle Schiffe und Schiffstypen

Ihr startet Skull and Bones mit einem mächtigen Schiff und landet nach der Einführung auf einem kleinen Boot. Wollt ihr euch wieder zum Kapitän eines großen Schiffes entwickeln, braucht ihr einen besseren fahrbaren Untersatz. In dem Guide zeigen wir euch eine Liste mit allen Schiffen in Skull and Bones und erklären euch die Schiffstypen.

Drei Schiffstypen erklärt

Insgesamt gibt es bei Skull and Bones 3 Schiffstypen. Je nach dem, welchem Typ ein Schiff angehört, verfügt es über entsprechende einzigartige Perks.

Angreifer : Nutzt diese Schiffe, wenn ihr aggressiv vorgehen wollt und vor allem auf Schaden und das Zufügen von Statuseffekten aus seid.

: Nutzt diese Schiffe, wenn ihr aggressiv vorgehen wollt und vor allem auf Schaden und das Zufügen von Statuseffekten aus seid. Beschützer : Diese Schiffe sind darauf spezialisiert zu beschützen. Sie können mehr Schaden einstecken als andere Schiffsarten.

: Diese Schiffe sind darauf spezialisiert zu beschützen. Sie können mehr Schaden einstecken als andere Schiffsarten. Unterstützung: Diese Schiffe helfen anderen Schiffen im Kampf und unterstützen sie mit ihren Vorteilen, wie zum Beispiel Regeneration aller Verbündeten.

Innerhalb der Schiffstypen gibt es Unterschiede. Schaut euch also immer die Vorteile der Fahrzeuge an, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Auch das Bewaffnungspotential, Geschwindigkeit und andere Werte können den Ausgang eines Kampfes oder einer Mission beeinflussen.

Alle Schiffe im Spiel

Zum Release von Skull and Bones gibt es insgesamt 10 Schiffe, doch weitere werden mit Sicherheit folgen. Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Schiffe und eine Einordnung in die Typen sowie ihre Vorteile. Grundsätzlich könnt ihr euch alle Werte im Menü unter dem Reiter „Wissen“ und „Schiffe & Kapitänswerkzeuge“ einsehen.

Schiffsarten Schiff Vorteile Angreifer Dau Wird für die Jagd benötigt. Angreifer Bedar Rammschaden +25 %, Verlangsamungseffekt bei zerrissenen Segeln -50 %, fügt beim Rammen Überflutung zu Angreifer Segelleichter Effekt „In Brand“ wird allen Gegnern im Radius von 125 Metern hinzugefügt, Waffenschaden +20 %, Erhöhte Ladengeschwindigkeit von „In Brand“ bei Brandschaden (+150 %) Angreifer Slup Erhöhte Chancen Explosionen auszulösen, erhöhter Schaden gegen Gebäude (+40 %) und erhöhter Explosionsschaden (+15 %) Angreifer Padewakang Erhöhte Chancen Explosionen auszulösen, erhöhter Schaden gegen Gebäude (+50 %) und erhöhter Waffenschaden-Radius (+12 %) Angreifer Brigantine Rammschaden +45 %, Dauer von „Zerrissene Segel“ -80 %, fügt beim Rammen Überflutung zu Angreifer Sambuke Brandschaden 5.000 beim Zufügen von „In Brand“, „In Brand“ für Gegner im Radius von 150 Metern, erhöht Schaden bei Schiffen mit „In Brand“-Effekt (+50 %) Beschützer Schnau Deckungsstärke-Wiederherstellung (+4 % / Sekunde), Deckungsstärke +50 %, Deckungsstärken-Wiederherstellung +150 % Beschützer Holk Verbrauch von Deckung -20 %, Deckungsstärke +250 %, Deckungsstärken-Wiederherstellung +25 % Unterstützung Kutter Rumpfzustand-Wiederherstellung bei sich selbst und bei Verbündeten Schiffen im Radius von 100 Metern

