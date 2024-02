Skull and Bones: Jagen und Haie fangen

In Skull and Bones werdet ihr jagen wollen. Warum? Weil ihr entweder Aufträge bekommt, die von euch erfordern, dass ihr Haie oder andere Tiere jagt. Oder weil ihr das Fleisch als Zutaten für Gerichte benötigen werdet. Wir erklären euch in diesem Guide, wann ihr in Skull and Bones jagen könnt und was ihr dafür benötigt.. und was hat diese Dau damit zu tun?

Skull and Bones Facts

Jagdspeer freischalten

Sobald ihr in Skull and Bones im Rahmen der Hauptgeschichte in Sainte-Anne angekommen seid, werdet ihr dort die Händler kennenlernen. Einer von ihnen ist der Zimmermann, bei dem ihr mit dem entsprechenden Bauplan einen Speer herstellen könnt. Folgt einfach der Hauptquest, um ihn freizuschalten. Sobald ihr den Jagdspeer I habt, könnt ihr auch schon auf die Jagd gehen.

Schiff für die Jagd wählen und Jagen gehen

Mit einem Speer im Gepäck sucht ihr euch auf der Karte das Tier aus, das ihr Jagen wollt. In der Nähe von Sainte-Anne werden zum Beispiel viele Haie zu finden sein. Begebt euch dann zu eurem Schiff, aber setzt nicht gleich die Segel, denn zum Jagen müsst ihr zur Dau wechseln. Dabei handelt es sich um das Schiff, mit dem ihr auf Sainte-Anne angekommen seid.

Geht im Menü nach ganz unten zum „Schiff wechseln“ und wählt die Dau aus, um jagen zu können. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Setzt mit der Dau die Segel und begebt euch zu dem Ort auf der Karte, an dem ihr zum Beispiel einen Hai angezeigt bekommt. Dort angekommen müsst ihr den Hai im Wasser finden und dann die Taste zum Zielen betätigen. Das Jagen funktioniert genau so wie das Kämpfen – zielen und schießen. Ihr braucht dafür eben den Speer und die Dau.

Auf der PS5 zielt ihr mit L2 und schießt mit R2. Diesen Hai haben wir mit einem Stufe 2 Speer mit einem Treffer erlegt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wenn ihr auf die Jagd geht, könnt ihr es natürlich im Koop mit euren Freunden tun. Außerdem solltet ihr bedenken, dass auch Haie oder Krokodile eurer kleinen Dau Schaden zufügen können. Rüstet euch also immer ausreichend mit Boosts und Reparatursets zum Schiffe reparieren aus, wenn ihr in die See stecht.

