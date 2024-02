Skull and Bones: Crossplay, Cross-Progression & Koop erklärt

Skull and Bones bietet euch die Möglichkeit, mit euren Freunden zusammen im Koop die Welt als Piraten zu erobern. Wie das funktioniert und wie ihr Crossplay aktiviert oder deaktiviert, zeigen wir euch in diesem Guide. Zudem erfahrt ihr hier, ob Skull and Bones Cross-Progression unterstützt.

Crossplay an- und ausschalten

Wie viele Spiele unserer Zeit, bietet auch Skull and Bones Crossplay an. Diese Funktion erleichtert es den Spieleschmieden, für genug Bewegung innerhalb der Spiele zu sorgen. Durch Crossplay werdet ihr viel mehr Koop-Partner und Gegner in Skull and Bones finden. Doch manche Gamer betrachten das eher als eine Last und wollen Crossplay lieber deaktivieren und so geht es:

Öffnet in Skull and Bones die Einstellungen. Öffnet den Reiter „Gameplay“. Schaut bei „Allgemein“ nach, wo ihr die Crossplay-Einstellungen finden werdet. Aktiviert oder deaktiviert Crossplay, indem ihr das Häkchen daneben setzt (siehe Bild). Vergesst nicht, die Änderungen anzuwenden.

An dieser Stelle im Menü könnt ihr das Crossplay deaktivieren. Bestätigt eure Auswahl mit „Anwenden“. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bietet Skull and Bones Cross-Progression an?

Skull and Bones bietet Cross-Progression (plattformübergreifenden Fortschritt) an und zwar zwischen allen Plattformen. Der Fortschritt wird automatisch gespeichert und auf einer anderen Plattform wieder automatisch geladen. Dafür müsst ihr euch lediglich mit eurem Ubisoft-Account auf der jeweiligen Plattform anmelden, auf der ihr spielen wollt.

Im Koop mit Freunden spielen

Ihr könnt euch mit bis zu drei Freunden zusammentun und gemeinsam die See erobern, während ihr zum nächsten Kingpin aufsteigt. Ihr könnt Aufträge gemeinsam mit euren Freunden erledigen und andere Schiffe zusammen angreifen. Es gibt sogar unterschiedliche Schifftypen, die einander ergänzen.

Seid ihr allein unterwegs und trefft jemanden, mit dem ihr unbedingt zusammenspielen wollt? Dann nähert euch dem Charakter und betätigt die Taste, die euch angezeigt wird, um ihn einzuladen. Auf der PS5 zum Beispiel ist es das Dreieck.

Wenn ihr euch im Logbuch oder im Optionsmenü befindet, könnt ihr über die Dreieck-Taste (PS5) in das Kontaktmenü gelangen und eure Freunde einladen. Schaut im Menü nach, welche Taste auf eurer Plattform das Kontaktmenü aufruft. Ihr findet die Information ganz unten bei „Soziales“.

