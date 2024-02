Währung in Skull and Bones: Achterstück und Silber bekommen

Fangt ihr mit Skull and Bones an, wird die einzige Währung, mit der ihr im Spiel bezahlen könnt, Silber sein. Doch schnell findet ihr heraus, dass es auch das Achterstück gibt. Was das ist und wann und wie ihr in Skull and Bones Achterstücke bekommen könnt, zeigen wir euch hier.

Skull and Bones Facts

Währungen in Skull and Bones erklärt

Im Spiel gibt es bei Release zwei Währungen, von denen ihr beim Start von Skull and Bones ausschließlich Silber verwenden könnt. Im Ubisoft-Shop, den ihr über das Hauptmenü des Spiels erreichen könnt, bezahlt ihr mit Gold. Eine weitere Währung im Spiel ist das Achterstück, das ihr erst später erhaltet.

Silber : Eine Währung, die von Beginn an im Spiel verfügbar ist und für den Warenhandel eingesetzt wird.

: Eine Währung, die von Beginn an im Spiel verfügbar ist und für den Warenhandel eingesetzt wird. Achterstücke : Eine Währung, die ihr erst im späteren Verlauf des Spiels freischaltet und mit der ihr endlich die wertvolleren Waren bei Händlern kaufen könnt.

: Eine Währung, die ihr erst im späteren Verlauf des Spiels freischaltet und mit der ihr endlich die wertvolleren Waren bei Händlern kaufen könnt. Gold: Die Währung, mit der ihr im Ubisoft-Shop kosmetische Items kaufen könnt. Ihr erhaltet Gold gegen echtes Geld im Shop selbst. Das folgende Bild zeigt euch, wo ihr es findet.

Im Ubisoft-Shop gibt es zwei Reiter. Wechselt zu „Währung“ (oben im Screenshot), um Gold zu kaufen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wie bekomme ich Silber?

Silber ist die Währung, die ihr für fast alle Aktionen als Belohnung erhalten werdet. Schließt ihr Quests und Events ab oder greift Schiffe an bzw. plündert Posten, erhaltet ihr als Belohnung in der Regel immer Silber. Die Menge hängt vom Aufwand und von der Aufgabe ab.

Außerdem könnt ihr durch Warenhandel in Skull and Bones auf legale Weise Silber verdienen. Bedenkt, dass ihr bei Außenposten und in verschiedenen Regionen Waren kaufen, die ihr an anderen Orten zum höheren Preis verkaufen könnt, um mehr Silber zu bekommen. Das lohnt sich erst so richtig, wenn ihr schwere und weiter entfernte Gebiete freischaltet.

Wann und wie kann ich Achterstücke bekommen?

Um Achterstücke freizuschalten, müsst ihr den Ruhm steigern und im Rang aufsteigen. Dadurch schaltet ihr viele neue Ereignisse, Orte, Baupläne und dann auch Achterstücke. Folgt außerdem der Hauptgeschichte, um den Schwarzmarkt freizuschalten. Die Nebenmission erhaltet ihr im Verlauf bei Yanita Nara in der Taverne von Saint-Anne. Schließt ihre Quests ab, bis sie euch Zugang zum Schwarzmarkt gewährt.

Auf dem Schwarzmarkt könnt ihr Schmuggel betreiben und das funktioniert nur mit Achterstücken, die ihr an der Stelle freischalten werdet. Um Achterstücke zu bekommen, müsst ihr dann die neuen Missionen abschließen, die ihr ebenfalls freischaltet. Außerdem werdet ihr mit Achterstücken belohnt, wenn ihr schwere Inhalte des Spiels abschließt.