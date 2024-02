Pacific Drive: Mackenmaschine bedienen und Macken loswerden

Das Auto ist eure letzte Lebensversicherung in Pacific Drive, daher solltet ihr lernen, mit der sogenannten Mackenmaschine umzugehen. So erkennt ihr Macken eures Fahrzeuges richtig und werdet sie effizient los.

Pacific Drive Facts

So funktioniert die Mackenmaschine in Pacific Drive

Je länger ihr in den Sperrzonen unterwegs seid, desto wahrscheinlicher sind auftretende Macken eures Autos. Damit sind nicht etwa Kratzer im Lack oder Dellen in der Motorhaube gemeint, sondern sich wiederholende Eigenarten eures Fahrzeuges.

Anzeige

So kann es unter anderem vorkommen, dass sich jedes Mal die Heckklappe öffnet, wenn ihr rückwärts fahrt oder der Radio-Sender umgestellt wird, sobald ihr die Scheibenwischer aktiviert. Um solche Macken wieder loszuwerden, müsst ihr die Mackenmaschine in der Werkstatt bedienen.

Schon relativ früh im Spielverlauf werdet ihr automatisch an die Mackenmaschine geführt, die rechts von der Aufladestation steht. Ein Tutorial zur Bedienung gibt es allerdings nicht. Viele Spieler düsen zur nächsten Exkursion mit Macken am Auto, was nicht selten Gefahren birgt.

Anzeige

Die Mackenmaschine richtig bedienen

Bedient ihr die Mackenmaschine, seht ihr vier Spalten, von denen jeweils zwei zueinander gehören. Während ihr links die Ursache der Macke beschreibt, müsst ihr rechts die Auswirkung dieser Macke darstellen.

Einmal verstanden, ist die Mackenmaschine ziemlich nützlich. Nehmt euch Zeit, die Ursache des Problems korrekt festzustellen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ein Beispiel – und ein sehr bekannter Fehler: Jedes Mal, wenn ihr am Steuer eures Autos rückwärts fahrt oder es rückwärts rollt, öffnet sich die Heckklappe. In der Mackenmaschine müsstet ihr nun Folgendes eintragen: Auto – bewegt sich rückwärts → Heckklappe – öffnet sich.

Anzeige

Ihr werdet anschließend gefragt, ob ihr die Diagnose speichern wollt und bestätigt mit „J“ für „Ja“. Hattet ihr Erfolg, könnt ihr die oben rechts angezeigte Taste für „Lösungen“ drücken. In nächsten Bildschirm wird euch dann gezeigt, wie ihr die Macke beheben könnt.

Macken schneller und einfacher erkennen

Vor allem in stressigen Situationen ist es oft gar nicht so einfach, Ursachen und Wirkungen einer Macke am Auto festzustellen. Unbedingt reparieren müsst ihr Macken nicht, schließlich habt ihr, bis auf teils lustige Eigenarten, kaum Nachteile auf Reisen. Trotzdem können beschädigte Teile gefährlich werden, wenn ihr schnell handeln müsst.

Um Macken einfacher und schneller festzustellen, solltet ihr das Ermittler-Werkzeug an der Forschungsstation freischalten. Ihr findet dieses Upgrade in Form eines Stethoskop-Symbols im Tab „Garage“, in der vierten Spalte.

Anzeige

Während des Diagnoseprozesses, zeigen euch nun lächelnde Smiley-Symbole unter den Spalten an, ob die Angabe einer Macke des Autos korrekt zuzuordnen ist. So kommt ihr schneller auf die Lösung eures Problems. Auch nett zu wissen: Beim Scannen von Autoteilen zeigt euch ein Ausrufezeichen mögliche Macken dieses Bauteils an.