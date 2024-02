Umfrage-Schock: Wenn das stimmt, zieht es E-Autos den Stecker

Eine Umfrage zu Elektroautos hat überraschende Ergebnisse hervorgebracht. Ganze 60 Prozent der Befragten halten Verbrennungsmotoren für die nachhaltigere Antriebsart, nur jeder Fünfte stuft Elektroautos als umweltfreundlicher ein. Die Loyalität von E-Auto-Besitzern ist aber relativ hoch.

E-Autos: Mehrheit hält Verbrenner für nachhaltiger

Eine europaweite Umfrage des Pariser Marktforschungsinstituts Potloc zum Thema E-Mobilität hat überraschende Ergebnisse gezeigt: 60 Prozent der Befragten halten den klassischen Verbrennungsmotor für nachhaltiger als sein elektrisches Pendant. Nur 20 Prozent glauben, dass E-Autos die grünere Alternative sind.

Trotz dieser Skepsis gegenüber der Ökobilanz von Elektrofahrzeugen zeigt sich, dass Besitzer von E-Autos ihrer Wahl treu bleiben und bereit sind, erneut ein solches Fahrzeug zu kaufen. 89 Prozent können sich vorstellen, beim nächsten Kauf wieder ein Elektroauto zu wählen. Bei Verbrenner-Besitzern sind es 39 Prozent, die den Umstieg auf ein E-Auto erwägen (Quelle: Der Standard).

Die Studie, für die 2.003 kaufwillige Personen in zwölf europäischen Ländern befragt wurden, sieht in der staatlichen Förderung einen entscheidenden Faktor für die Elektromobilität. Sie zeigt, dass steuerliche Anreize und Subventionen die Kaufabsicht deutlich beeinflussen können. So stieg beispielsweise in Italien und Großbritannien die Bereitschaft zum Kauf eines E-Autos durch staatliche Fördermaßnahmen signifikant an.

Verbrenner vs. Elektro: Eine Frage der Wahrnehmung

Die Ansicht, Verbrennerfahrzeuge seien nachhaltiger als E-Autos, steht im Widerspruch zu vielen Studien. So weist der ADAC in seinem Ecotest nach, dass Elektroautos – auch unter Berücksichtigung der Batterieproduktion – langfristig weniger CO₂ ausstoßen und ab einer bestimmten Fahrleistung umweltfreundlicher sind als Verbrenner.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Wahrnehmung der Gesamtkosten zwischen Verbrenner und Elektroauto auseinander geht. Obwohl Elektrofahrzeuge in der Anschaffung teurer sein können, schneiden sie bei den Gesamtbetriebskosten oft besser ab.