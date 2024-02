Neue E-Autos aufgetaucht: Hyundai schüttelt Elektro-Nachwuchs aus dem Ärmel

Für Hyundai läuft der Wechsel zu immer mehr E-Autos glänzend. Kaum ein anderer Autobauer aus dem Verbrenner-Zeitalter kann mit seinen Stromern so überzeugen wie die Südkoreaner. Jetzt sollen zwei Modelle durchgesickert sein, die uns in nächster Zeit erwarten. Deutsche Kunden könnten dabei allerdings in die Röhre schauen – und das noch sehr lange.

Hyundai legt Karten offen: Zwei neue E-Autos aufgetaucht

Mit dem Ioniq 5 und dem Ioniq 6 hat Hyundai unter eigenen Namen bereits Elektroautos abgeliefert, die Kunden ebenso wie Experten begeistern. Auch die Konzernmarke Kia feiert mit ihren Modellen EV6 und EV9 einen Erfolg nach dem andern. Da muss eigentlich auch der nächste Elektro-Hyundai überzeugen.

Der ist für den Sommer angesetzt und soll als Ioniq 7 erscheinen. Es handelt sich dabei um das Pendant zum EV9 von Kia – ein riesiges Elektro-SUV wird es also sein. Doch dabei belässt es Hyundai offenbar nicht. Wie Bezeichnungen zeigen, die in bei australischen Behörden aufgetaucht seien sollen, planen die Koreaner einen Ableger des Ioniq 7 sowie ein bisher noch unbekanntes Modell auf den Markt zu bringen.

Als Konzept hat Hyundai den Ioniq 7 (ohne T) bereits vor einiger Zeit präsentiert:

Hyundai Seven Concept: Das E-SUV der Zukunft

Die beiden sollen die Namen Ioniq 7T und Ioniq 10T tragen (Quelle: Drive). Das „T“ steht dem australischen Automagazin zufolge für den simplen Namenszusatz „truck“ – und genau darum dürfte es sich bei den beiden E-Autos auch handeln. Offiziell hat Hyundai zu diesen Modellen noch keinerlei Pläne veröffentlicht.

Dass es sich um E-Autos handeln muss, macht der Name der Elektro-Reihe Ioniq deutlich. Drive zufolge lässt sich das „T“ damit eigentlich nur in eine Richtung verstehen: Es wird vom Ioniq 7 eine Version als Pick-up geben. Der Bruder EV9 kommt immerhin mit einer Gesamtlänge von knapp über 5 m auf stattliche Maße. Auf dieser Grundlage eine Version mit offener Ladefläche zu bringen, wäre durchaus möglich.

Ioniq 10: Will Hyundai bei E-Autos noch einen draufsetzen?

Gleichzeitig verrät der Name Ioniq 10T, wie wohl das Elektro-Flaggschiff der Hyundai-Marke heißen wird. Während bei Kia mit dem EV9 Schluss sein soll, könnte Hyundai noch einen draufsetzen. War bisher noch weitgehend unklar, wie sich Hyundai die immerhin 17 Modelle starke Elektro-Offensive für die nächsten Jahre vorstellt, geben die Informationen aus Australien nun einen ersten Anhaltspunkt.

Den muss man allerdings mit Vorsicht genießen: Denn falls die Pick-up-Versionen aus der Ioniq-Reihe überhaupt gebaut werden, ist noch lange nicht gesagt, dass sie auch in Europa angeboten werden. Selbst Tesla lässt sich mit seinem Cybertruck schließlich Zeit auf dem europäischen Markt. In Australien und den USA hingegen gehören Pick-ups einfach ins alltägliche Straßenbild.