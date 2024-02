E-Auto-Rekord gebrochen: Stromer erobern Europas Straßen

Es war ein Rekordjahr für Elektroautos in Europa: Über zwei Millionen Neuzulassungen im Jahr 2023 belegen die steigende Nachfrage. Sie erreichten einen Anteil von 15,7 Prozent am Gesamtmarkt. Nach China ist Europa damit der zweitgrößte BEV-Markt der Welt.

Neuer Elektroauto-Rekord in Europa

Nach neuen Daten der Analysten von Jato Dynamics war 2023 ein Rekordjahr für E-Autos in Europa. Erstmals wurde die Marke von zwei Millionen Neuzulassungen überschritten. Die Gesamtzahl der Pkw-Neuzulassungen in den 28 europäischen Ländern kletterte auf knapp 12,8 Millionen, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Marktanteil von 25,8 Prozent behauptete der Volkswagen-Konzern seine Spitzenposition.

Wachstumstreiber waren vor allem die batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) mit einem Anteil von 15,7 Prozent am Gesamtmarkt. Damit erreichte die BEV-Kategorie einen neuen Höchststand und fast das Niveau der Dieselzulassungen. Europa bestätigt damit seinen Status als zweitgrößter BEV-Markt der Welt – hinter China, aber vor den USA.

Trotz des allgemeinen Wachstums blieb das Interesse privater Käufer hinter den Erwartungen zurück: Mit nur 39 Prozent der BEV-Zulassungen durch Privatpersonen – ein Rückgang um 9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr - haben die Automobilhersteller noch einiges zu tun, um private Käufer von E-Autos zu überzeugen.

E-Autos: Chinesische Marken und Tesla auf dem Vormarsch

Die Präsenz chinesischer Autohersteller wächst rasant. Mit einem Plus von 79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr machen sie deutlich, dass mit ihnen zu rechnen ist – auch wenn ihr Marktanteil mit 2,6 Prozent noch relativ bescheiden ist (Quelle: Jato Dynamics).

Tesla hingegen hat 2023 seine Vormachtstellung ausgebaut und etablierte Marken wie Nissan und Volvo in Europa hinter sich gelassen. Das Model Y avancierte zum Verkaufsschlager und setzte sich als erstes nichteuropäisches, rein elektrisch angetriebenes Modell an die Spitze der europäischen Zulassungsstatistik.