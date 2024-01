Erfolgreichstes Auto des Jahres: Dieses E-Auto hängt alle Verbrenner ab

Tesla ist mit seinen E-Autos erfolgsverwöhnt. Seit Jahren steht eines der Modelle an der Spitze der Elektroauto-Verkäufe – und das weltweit. Jetzt zieht der beliebteste Tesla an allen anderen Modellen vorbei, Benziner eingeschlossen. Und das hat einen guten Grund.

Tesla schlägt Toyota: Model Y wird meistverkaufter Pkw 2023

Tesla hat es geschafft: Das Model Y ist nach seinem Sieg als beliebtestes E-Auto der Deutschen 2022 und 2023 hierzulande nicht mehr wegzudenken. Doch der Erfolg des Elektro-SUVs geht noch viel weiter: Weltweit gibt es keinen anderen Pkw, der sich besser verkauft. Das Model Y ist 2023 das beliebteste Auto der Welt und lässt damit auch alle Verbrenner hinter sich zurück.

Zu diesem Ergebnis kommen die Marktbeobachter von Jato Dynamics, wenn auch zunächst nur vorläufig. Den Analyseexperten zufolge haben noch nicht alle Märkte rund um den Globus Zahlen zu ihren Neuzulassungen geliefert. Trotzdem sei das Model Y von Tesla bereits uneinholbar auf Platz 1.

Denn in den wichtigsten Märkten, darunter China, Europa, die USA und Indien kommt Teslas Verkaufsschlager bereits auf 1,23 Millionen verkaufte Exemplare. Das entspricht einem Plus von 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr:

Das Model Y von Tesla steht mit deutlich Abstand auf Platz 1. (Bildquelle: JATO Dynamics)

„Die Zunahme weltweiter Verkäufe des Model Y ist beispiellos, besonders für ein Fahrzeug aus den Top 10. Was Tesla mit dem Model Y in so kurzer Zeit geschafft hat, ist einfach bemerkenswert“, meint Felipe Munoz von Jato Dynamics.

Tesla verbannt damit den Vorjahressieger Toyota RAV4 auf den zweiten Platz. Mit 1,07 Millionen verkauften Einheiten ist der Abstand deutlich und dürfte kaum noch einzuholen sein, wo die zahlenmäßig größten Märkte bereits ausgewertet wurden. Auch der Toyota Corolla, langjährig unangreifbar auf Platz 1, hat von Position 3 in 2023 aus keine echte Chance gegen den Tesla.

Erst 2020 hat Tesla das Model Y auf den Markt gebracht:

Tesla Model Y: Der neueste Streich des E-Pioniers

Schon zuvor hatte das Model Y bei Tesla die interne Führung vom Model 3 übernommen. Tesla schafft es damit zum ersten Mal, ein E-Auto weltweit an die Spitze der Pkw-Verkäufe zu bringen.

Die massiven Rabatte von Tesla auf eigene E-Autos seit Beginn des Jahres 2023 dürften ihren Anteil daran haben. So war das Model Y Munoz zufolge im November 2023 in Deutschland 18 Prozent günstiger als der durchschnittliche Preis eines E-Autos. Das reicht allerdings nicht aus, um den Erfolg gegenüber Benzinern und Diesel zu erklären.

