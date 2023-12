Ohne Kabel: Tesla will E-Autos ganz anders laden

Tesla schlägt ein neues Kapitel der Elektromobilität auf: Das Unternehmen arbeitet an einer induktiven Ladestation für seine Fahrzeuge. Damit verabschiedet sich Tesla von der Notwendigkeit, Elektroautos manuell anzuschließen. Künftig reicht es aus, in der Garage über ein Pad zu fahren, um den Wagen aufzuladen.

Tesla kabellos: Induktives Laden kommt

Tesla bestätigt die Entwicklung einer induktiven Ladestation für Elektroautos: In einem Interview mit Jay Leno verriet Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen kürzlich die entsprechenden Pläne des Unternehmens. Mit der neuen Technologie, so der Chefdesigner, könnten Tesla-Besitzer künftig in ihrer Garage einfach über ein Pad fahren, um den Ladevorgang zu starten (Quelle: Jay Leno's Garage bei YouTube).

Die überraschende Ankündigung markiert einen Strategiewechsel bei Tesla, denn bisher zeigte das Unternehmen wenig Interesse an kabelloser Ladetechnik. In der Vergangenheit lag der Fokus auf automatisierten Roboterarmen, die das manuelle Anschließen des Fahrzeugs ersetzen sollten – insbesondere im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos. Bislang bleiben die Roboter-Helfer aber nur ein Konzept.

Anfang des Jahres veröffentlichte Tesla bereits ein Bild einer kabellosen Ladestation und übernahm zudem ein Startup-Unternehmen, das sich auf kabelloses Laden spezialisiert hatte. Einige Mitarbeiter des Startups wurden in das Tesla-Team integriert.

Das volle Interview mit Franz von Holzhausen seht ihr hier:

Tesla kabellos laden – zu höheren Kosten?

Während das kabellose Laden vor allem mehr Komfort verspricht, da das manuelle Anschließen entfällt, könnte es auch mit höheren Kosten verbunden sein. Sowohl die Installation als auch die Anschaffung der kabellosen Ladestation dürften teurer sein als herkömmliche Wallboxen. Außerdem benötigen die Fahrzeuge einen speziellen Induktionsempfänger, der ebenfalls zusätzliche Kosten verursacht.

Die genauen Details und Spezifikationen des neuen Lade-Produkts sind noch nicht bekannt. Es bleibt abzuwarten, wie Tesla diese Technologie weiterentwickelt und inwiefern sie den Ladevorgang für E-Auto-Besitzer tatsächlich verbessern wird.