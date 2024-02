Neuer Reichweiten-König: Unbekannter China-Hersteller zieht Tesla ab

Der chinesische Elektroflitzer HiPhi Z stiehlt Tesla die Show: Bei einem großen Winter-Reichweiten-Duell im kalten Norwegen zeigte das E-Auto eine beeindruckende Leistung. Da hat auch der bisherige Spitzenreiter Tesla Model 3 keine Chance.

Winter-Reichweite: HiPhi Z schlägt Tesla

Die in Deutschland eher unbekannte chinesische Marke HiPhi hat mit ihrem Z-Modell im Reichweitentest unter Winterbedingungen überzeugt. In einem Wettbewerb des norwegischen Automobilverbandes konnte das Elektroauto unter anderem das Tesla Model 3 in Sachen Effizienz und Reichweite hinter sich lassen.

Bei dem eisigen Test traten 23 Elektrofahrzeuge bei Minustemperaturen gegeneinander an, um ihre Reichweite unter Beweis zu stellen. Der HiPhi Z von Human Horizons erreichte dabei 522 km mit einer einzigen Ladung – 81 km mehr als das Model 3 von Tesla, dem bisherigen Spitzenreiter des El-Prix-Wettbewerbs.

Vielleicht noch bemerkenswerter ist, dass der HiPhi Z sogar 95 Prozent seiner WLTP-Reichweite erreichen konnte. Auch das ist ein Spitzenwert, den kein anderes Fahrzeug im Testfeld übertreffen konnte (Quelle: Norges Automobil-Forbund).

Im HiPhi Z kommen ein spezielles Wärmepumpensystem und ein neuartiges Batterie-Wärmemanagement zum Einsatz, die im Test den Unterschied gemacht haben dürften. Auch unter den widrigen Bedingungen im eiskalten Norwegen kann das Elektroauto offenbar seine angegebene Leistung erbringen.

Teurer Spaß: HiPhi Z ab 105.000 Euro

Neben der beachtlichen Winterreichweite bietet der Hiphi Z eine üppige Ausstattung und hervorragende Leistungsdaten. Mit einer 120-kWh-Batterie und zwei Elektromotoren, die eine Gesamtleistung von 494 kW erbringen, beschleunigt der Hiphi Z in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Technische Raffinessen wie Luftfederung und Hinterradlenkung runden die luxuriöse Ausstattung ab, zu der auch ein 15-Zoll-Touchscreen gehört. Das Premium-Elektroauto kann in Deutschland ab 105.000 Euro bestellt werden (Quelle: HiPhi).