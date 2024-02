Xiaomi macht Ernst: E-Auto nimmt Kurs auf Europa

Xiaomi nimmt den europäischen Elektroautomarkt ins Visier: Ein kürzlich veröffentlichter Teaser für den Mobile World Congress 2024 deutet neben der Präsentation bekannter Produkte auch auf die Enthüllung eines Autos hin. Es könnte sein, dass der Xiaomi SU7 (Max) bald seinen Weg nach Europa findet.

Xiaomi: MWC-Teaser zeigt Auto-Silhouette

Der chinesische Hersteller Xiaomi bereitet sich offenbar darauf vor, mit seinem ersten Elektroauto auf den europäischen Markt zu drängen. Auf dem Mobile World Congress 2024 in Barcelona könnte die offizielle Ankündigung erfolgen. Ein kürzlich veröffentlichter Teaser deutet zumindest darauf hin, dass neben bereits bekannten Produkten auch ein Fahrzeug vorgestellt werden könnte.

Nach der erfolgreichen Markteinführung des SU7 in China könnte sich das Unternehmen nun Europa zuwenden. Der SU7 und sein noch leistungsstärkeres Pendant SU7 Max warten mit ziemlich beeindruckenden technischen Daten auf.

Der SU7 bietet eine Leistung von 220 Kilowatt (300 PS) und eine Batteriekapazität von 73,6 Kilowattstunden, was eine Reichweite von bis zu 668 Kilometern laut Xiaomi ermöglichen soll. Ob es sich bei der Reichweite um WLTP- oder den chinesischen CLTC-Standard handelt, ist nicht bekannt. Der SU7 Max steigert diese Werte auf bis zu 800 Kilometer bei einer Leistung von 495 Kilowatt (673 PS). Beide Modelle profitieren von der Qilin-Batterie von CATL, die ein rasches Aufladen ermöglicht.

Auch im Winter soll Xiaomis SU7 eine gute Figur abgeben:

Xiaomi SU7 im Winter-Härtetest

Xiaomi SU7 ab 2024 in Europa?

Auch wenn ein Markteintritt in Europa im Jahr 2024 derzeit als eher unwahrscheinlich gilt, bleibt die Möglichkeit einer Ankündigung oder eines Ausblicks auf die weiteren Pläne von Xiaomi.

Fest steht, dass der chinesische Hersteller im Bereich Elektroautos viel vorhat. Innerhalb der nächsten 20 Jahre will Xiaomi in die Top 5 der Automobilhersteller weltweit aufsteigen. Mit geplanten Investitionen von rund 10 Milliarden US-Dollar in den nächsten zehn Jahren will Xiaomi seine Position im E-Auto-Segment festigen.