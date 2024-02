Xiaomi 14 Ultra: Beeindruckende Fotos der Leica-Kamera veröffentlicht

Mit dem Xiaomi 14 Ultra wird bald ein neues High-End-Smartphone vorgestellt, das mit einer aufgefrischten Leica-Kamera die Bildqualität der Fotos deutlich verbessern soll. Nun hat der chinesische Hersteller selbst beeindruckende Bilder veröffentlicht, die das untermauern sollen.

Xiaomi Facts

Xiaomi 14 Ultra: Erste Fotos veröffentlicht

Xiaomi rührt die Werbetrommel für das neue Top-Smartphone 14 Ultra. Eigentlich wurde die Präsentation am 25. Februar 2024 im Rahmen des MWC in Barcelona erwartet, doch jetzt wurde in China für den 22. Februar 2024 ein Event angekündigt. Passend dazu veröffentlicht Xiaomi in China auf Weibo viel mehr Informationen zu dem neuen Handy als in Europa. Beispielsweise wurden Fotos der Leica-Kamera in verschiedenen Situationen veröffentlicht:

Die Farben und Kontraste wirken auf diesem Foto extrem gut. (Bildquelle: Xiaomi)

Auch in schwierigen Lichtverhältnissen kann das Xiaomi 14 Ultra überzeugen. (Bildquelle: Xiaomi)

Die Farben wirken kräftig, aber nicht übertrieben. (Bildquelle: Xiaomi)

Der Farbverlauf findet ohne Treppchenbildung oder großartigem Bildrauschen statt. (Bildquelle: Xiaomi)

Alle veröffentlichten Fotos, die mit dem Xiaomi 14 Ultra gemacht wurden, sehen hervorragend aus und zeigen die Stärken der Leica-Kamera auf. Bleibt nur zu hoffen, dass Käuferinnen und Käufer des neuen Handys ähnlich gute Fotos machen können. Fotos von Herstellern sind immer etwas mit Vorsicht zu genießen.

Anzeige

Xiaomi hat auch schon ein Video mit Fokus auf die Kamera des 14 Ultra veröffentlicht:

Xiaomi 14 (Ultra): Leica-Kamera demonstriert

Xiaomi hat noch viel mehr zu zeigen

Das Xiaomi 14 Ultra dürfte im Hinblick auf die Smartphones zwar das Highlight werden, doch es wird noch viel mehr vorgestellt. Wenn euch das Ultra-Handy zu teuer ist, wird mit dem Xiaomi 14 auch eine günstigere Version des Smartphones angekündigt. Zudem wird es mindestens eine neue Smartwatch, ein Tablet, einen Saugroboter und ein E-Auto geben. Letzteres ist wirklich eine Überraschung, denn Xiaomi fokussiert sich mit dem E-Auto nicht nur auf China, sondern will auch in Europa durchstarten.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.