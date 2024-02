Skull and Bones: Materialien sammeln und veredeln

Um in Skull and Bones neue Schiffe, Waffen oder Panzerungen herstellen zu können, benötigt ihr jede Menge Materialien. Wie ihr diese Rohstoffe ganz einfach sammeln und veredeln könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Skull and Bones Facts

Materialien finden

Welche Items ihr auch sucht, es gibt eine einfache Möglichkeit sie auf der Weltkarte von Skull and Bones anzeigen zu lassen. Ruft dazu das Logbuch auf und begebt euch zum Reiter „Wissen“. Öffnet hier den Kodex und ihr findet unter den Rubriken „Schiffe & Kapitänswerkzeuge“, „Waffen“, „Panzerung“, „Materialien“, „Proviant“ und „Waren“ sämtliche Gegenstände vor, die ihr in der Spielwelt auffinden könnt.

Anzeige

Für die meisten Gegenstände, die ihr herstellen könnt, benötigt ihr veredelte Materialien, die aus Rohmaterialien gewonnen werden. Während ihr Rohmaterialien mithilfe von Werkzeugen in der offenen Spielwelt abbauen könnt, bekommt ihr veredelte Materialien durch das Versenken von Schiffen oder der Plünderung von Orten.

Im Kodex verfolgte Materialien werden auf der Karte angezeigt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die einfachste Variante ist es Rohmaterialien in der Spielwelt abzubauen und sie später an Land veredeln zu lassen. Wählt hierfür das Rohmaterial eurer Wahl aus und klickt auf „Verfolgen“ (PS5: X-Taste, Xbox: A-Taste). Die verfolgten Rohmaterialien werden euch absofort auf der Karte angezeigt. Ihr könnt die Verfolgung fortan (wie eine Mission) über das Tagebuch auf der Karte deaktivieren und wieder aktivieren.

Anzeige

Sobald ihr das Spiel verlasst, werden die verfolgten Gegenstände allerdings wieder aus eurem Tagebuch gestrichen. Bedeutet: Wenn ihr das nächste Mal in Skull and Bones einsteigt, müsst ihr die Verfolgung der Materialien erneut aufnehmen.

Wie veredle ich Materialien in Skull and Bones?

Hier findet ihr die Veredlerin in Sainte-Anne. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um Materialien zu veredeln, müsst ihr die Veredlerin Vera van Wessel aufsuchen. Sie befindet sich in Sainte-Anne in direkter Nähe anderer Hersteller (Schmied, Zimmermann und Schiffsbauer) und ist in der Lage jedes Rohmaterial zu veredeln. Dabei gilt: Ihr benötigt zur Herstellung eines veredelten Materials immer mehrere Rohmaterialien desselben Typs. So müsst ihr beispielsweise fünf Eisenholz aufwenden, um eine Eisenholzplanke herzustellen.

Anzeige

Obendrein variiert die Arbeitszeit für die Herstellung veredelter Materialien. Während die Herstellung einer Grünholzplanke fünf Sekunden in Anspruch nimmt, benötigt Guter Jutestoff lediglich eine Sekunde. Je nachdem, wie viele Materialien ihr veredeln wollt, kann das schon mal eine Weile dauern.

Glücklicherweise könnt ihr währenddessen anderen Tätigkeiten nachgehen und die veredelten Materialien zu einem späteren Zeitpunkt abholen. Keine Sorge: Die hergestellten Ressourcen können weder verloren gehen, noch von anderen Spielern geklaut werden.

Vergesst aber nicht die fertigen Waren bei der Veredlerin wieder abzuholen. Solange ihr sie nicht von der Veredlerin ihr euer Lagerhaus verfrachtet habt, habt ihr auch keinen Zugriff auf die hergestellten Waren.