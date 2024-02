Unerwarteter Steam-Dauerbrenner: Gratis-Zombie-Game zieht Spielerhorden an

Bei den meistgespielten Games auf Steam finden sich in der Regel Dauerbrenner wie Counter-Strike 2, GTA 5 oder PUBG. Die Riege der großen Namen wird jedoch auch überraschend von dem Gratis-Zombie-Game Unturned bereichert.

Das kostenlose Zombie-Spiel Unturned ist seit dem 7. Juli 2017 auf Steam verfügbar und hat sich in den vergangenen 7 Jahren eine beachtlich konstante Spielergemeinde aufgebaut. Aktuell kann es sogar in die Top 15 der meistgespielten Games auf Steam einfallen und macht namhaften Spielen wie Elden Ring und Team Fortress 2 Konkurrenz.

Unturned: F2P-Zombie-Game ist echter Steam-Liebling

In Unturned spielt ihr einen Überlebenden in einer von Zombies überrannten Welt. Das F2P-Spiel, das sowohl Singleplayer als auch Multiplayer-Optionen bietet, setzt auf eine Klötzchengrafik im Minecraft-Stil. Ihr müsst diverse Survival-Strategien verfolgen, Essen beschaffen, Zuflucht suchen und gegen die Untoten kämpfen, um am Leben zu bleiben. Gleichzeitig solltet ihr euch auch vor anderen Überlebenden in Acht nehmen, denn nicht alle sind euch wohlgesonnen.

Schaut euch hier den Trailer zu Unturned an:

Unturned: Offizieller Trailer

Dass Unturned auf Steam eine größere Nummer ist, als manche vielleicht vermuten würden, zeigt ein Blick auf die Community-Wertung. Das Spiel hat derzeit eine sehr positive Wertung – und das bei über 535.000 abgegebenen Spielerstimmen (auf Steam ansehen).

Unturned Smartly Dressed Games

Meistgespielte Games auf Steam: Shooter thronen über allen

Mit einem 24-Stunden-Peak von 58.962 gleichzeitigen Spielern schafft es Unturned auf Platz 15 der meistgespielten Games auf Steam, direkt hinter Elden Ring, Team Fortress 2 und Baldur’s Gate 3. Ein Blick auf die früheren Spielerzahlen zeigt, dass das Gratis-Game bereits seit rund 12 Monaten äußerst konstant performt und zu Spitzenzeiten stets um die 60.000 Spieler für sich vereinnahmt. (Quelle: Steamdb)

Gegen astronomische Spielerzahlen der Steam-Spitzenreiter Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds und Apex Legends hat Unturned zwar nichts auszurichten, doch kürzliche Triple-A-Flops wie Suicide Squad: Kill the Justice League oder Skull and Bones können von knapp 60.000 gleichzeitigen Spielern nur träumen.

Apropos Suicide Squad – der Warner-Flop stand von Beginn an unter einem schlechten Stern:

