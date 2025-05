Samsung-Fans können sich freuen: Am Dienstag wird das Smartphone-Geheimnis des Jahres gelüftet

Samsung hat zu Beginn des Jahres einen ganz kurzen Ausblick auf das Galaxy S25 Edge gegeben – seitdem herrscht Funkstille. Nach vielen Spekulationen zu Problemen und Verzögerungen steht nun ein Datum fest. Am 13. Mai wird das ultradünne Smartphone final enthüllt. Das erwartet euch.

Samsung Galaxy S25 Edge wird am 13. Mai enthüllt

Samsung wird mit dem Galaxy S25 Edge neue Maßstäbe in Sachen Smartphone-Design setzen. Der südkoreanische Hersteller bestätigte jetzt den Vorstellungstermin für sein bisher schlankestes Premium-Handy: Am 13. Mai präsentiert Samsung das dünne Smartphone in einem digitalen Launch-Event. Die technischen Daten versprechen dabei High-End-Performance im Super-Slim-Format (Quelle: Samsung).

Das Galaxy S25 Edge wird seinem Namen alle Ehre machen: Mit einer erwarteten Bautiefe von gerade einmal 5,85 Millimetern und einem Gewicht von 163 Gramm setzt Samsung neue Bestmarken in der Smartphone-Entwicklung. Das vermutlich 6,7 Zoll große AMOLED-Display arbeitet mit 120 Hertz und soll besonders hell sein. Für genug Leistung soll der aktuelle Snapdragon 8 Elite von Qualcomm sorgen, der schon in den anderen S25-Modellen eine hervorragende Arbeit verrichtet.

Im extrem flachen Gehäuse soll dabei modernste Kameratechnologie stecken. Erwartet wird der 200-MP-Sensor vom Galaxy S25 Ultra (Test) und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Auf ein dediziertes Zoomobjektiv müsst ihr allerdings verzichten. Der vermutlich 3.900 mAh große Akku soll trotz des schlanken Designs für ausreichend Laufzeit sorgen.

Samsung hat einen kurzen Teaser veröffentlicht:

Samsung Galaxy S25 Edge: Beyond Slim

Preis und Verfügbarkeit des Samsung Galaxy S25 Edge

Der Marktstart des Samsung Galaxy S25 Edge wird noch für Mai erwartet – allerdings zu einem stolzen Preis: In Europa könnte das Premium-Smartphone bei 1.249 Euro starten. Wir werden euch informieren, wenn alle Details zu dem ultradünnen Smartphones offiziell sind.