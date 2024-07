Was heißt „akh“? Bedeutung des Jugendwortes bei TikTok

Das Wort „akh“ hat sich in den vergangenen Monaten in den sozialen Medien, insbesondere auf Plattformen wie TikTok und Instagram, stark verbreitet. Mittlerweile hat es seinen Weg in die deutsche Jugendsprache gefunden und ist nun sogar als ein Kandidat für das Jugendwort des Jahres 2024 nominiert. Aber was genau bedeutet „akh“ und wo kommt der Begriff ursprünglich her?

Was bedeutet „akh“ und wie wird es ausgesprochen?

„Akh“ (أخ) ist keine Abkürzung, sondern ein vollständiges Wort, welches aus dem Arabischen stammt. Übersetzt bedeutet es ganz einfach „Bruder“. Ausgesprochen wird es wie ein „Ach“ mit langgezogenem „ch“, wie Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner es in der Aufzählung der Kandidaten für das Jugendwort 2024 macht:

Das arabische Wort „akh“ wird verwendet, um eine brüderliche Beziehung auszudrücken. Es ist ein Begriff, der häufig unter Männern benutzt wird, um eine freundschaftliche oder familiäre Bindung zu betonen. In der arabischen Kultur ist „akh“ nicht nur ein Wort, sondern ein Ausdruck tiefer Verbundenheit und Solidarität.

„Akh“ im deutschen Sprachgebrauch

In Deutschland hat „akh“ seinen Platz über die sozialen Medien in die Jugendsprache gefunden – ganz ähnlich wie zuvor schon „bro“, „bruh“, „braten“ oder auch „moruk“. Jugendliche und junge Erwachsene nutzen den Begriff, um sich untereinander anzusprechen und eine enge Freundschaft oder ein Gefühl der Gemeinschaft auszudrücken. Auf sozialen Plattformen wie TikTok und Instagram wird „akh“ häufig in Posts und Kommentaren verwendet, um andere Nutzer freundschaftlich anzusprechen oder eine solidarische Stimmung zu schaffen.

Oft wird es in Kombination mit anderen arabischen Wörtern oder Ausdrücken wie beispielsweise „wallah“, „habibi“, „ya salame“, „lak shu“, „xalaz“ oder „mashallah“ verwendet, was zu einer interessanten Mischung aus arabischer und deutscher Jugendsprache führt. Es ist ein Zeichen dafür, wie internationale Einflüsse die deutsche Sprache bereichern und wie junge Menschen durch ihre Sprachwahl kulturelle Barrieren überwinden.

Wahl zum Jugendwort 2024

Mit der Nominierung zum Jugendwort des Jahres 2024 durch den Langenscheidt Verlag hat „akh“ einen weiteren Schritt in Richtung Massentauglichkeit gemacht. Ob „akh“ das Rennen um das Jugendwort des Jahres macht, zeigt sich erst im Laufe des Jahres. Ihr könnt hier bis zum 3. September 2024 für euren Favoriten unter den aktuellen Top 10 abstimmen. Ab dem 10. September startet dann das Voting für die Top 3.

