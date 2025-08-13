WhatsApp-Chat faken: Eigene Verläufe erstellen – so geht’s

Ob für die Abizeitung, als Gag unter Freunden oder zur Gestaltung einer Bilderseite: Mit wenigen Klicks erstellt ihr einen Fake-WhatsApp-Chat, der dem Original verblüffend ähnlich sieht. Wichtig: Nur mit Einwilligung und zu Spaßzwecken nutzen, nicht um andere zu täuschen.

Fake-WhatsApp-Chat im Browser nachbauen

Wollt ihr einen eigenen Fake-WhatsApp-Chatverlauf erstellen, hilft euch das Angebot von FakeWhats weiter. Das funktioniert besonders schnell im Browser am PC, geht aber auch am Smartphone. Geht wie folgt vor:

Öffnet die Seite fakewhats.com am PC oder mit dem Android-Gerät oder iPhone/iPad.

Eine Anmeldung oder ein Download einer App sind nicht nötig. Alle Einstellungen für den eigenen Chat können direkt im Browser-Fenster vorgenommen werden.

Gebt alle gewünschten Chatdetails ein: Name, Uhrzeit, Netzbetreiber, Akkustand, Online- oder Tippstatus, Hintergrundbild sowie Layout. Auch Sende- und Empfangsrichtung der Nachrichten lassen sich festlegen.

Im Abschnitt „Messages“ könnt ihr nun die einzelnen Sprechblasen für den simulierten WhatsApp-Chat befüllen. Es können mehrere verschiedene Textabschnitte eingefügt werden.

Damit der Fake-Chat noch echter wirkt, lassen sich auch Bilddateien in den fingierten Verlauf einfügen.

Sieht das Textfenster aus wie gewünscht, scrollt nach unten und klickt auf „Download Image“. Der gefälschte WhatsApp-Nachrichtenverlauf wird als Bilddatei auf der Festplatte oder auf dem Smartphone gespeichert.

Die fertige Bilddatei kann dann zum Beispiel als Scherz an Freunde verschickt oder in sozialen Netzwerken geteilt werden.

WhatsApp-Fake per App: So klappt’s auf iPhone & Android

Wer eine App sucht, um WhatsApp-Chats am Android- und iOS-Gerät zu faken, wird in den jeweiligen App-Stores fündig. Für diese Zwecke eignen sich etwa der Fake-Chat-Maker WhatsMock für Android oder Fake W-Prank für iPhone. Achtet darauf, dass das Design zur jeweiligen Plattform passt, denn ein iPhone-Look auf einem Android-Gerät wirkt schnell unglaubwürdig.

Fake-Screenshot selbst gestalten – mit Paint, GIMP & Co.

Statt ein spezielles Tool zu verwenden, könnt ihr auch einen echten WhatsApp-Screenshot aufnehmen und ihn in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Paint, GIMP oder Photoshop nachträglich verändern. Diese Methode bietet volle Kontrolle über Layout und Inhalt, erfordert allerdings etwas mehr Zeit und Geschick.

Mit dem Generator könnt ihr lustige WhatsApp-Gespräche konstruieren. Wie bereits oben erwähnt, dürfen die Chats nicht gegen jemanden beziehungsweise für gefälschte Beweise verwendet werden, andernfalls macht man sich strafbar. Solltet ihr feststellen, dass jemand mit eurem Namen falsche WhatsApp-Verläufe konstruiert, solltet ihr den Gang zur Polizei nicht scheuen!