„Yurr“: Was heißt das Jugendwort?

In der Netzsprache gibt es immer wieder neue und komische Begriffe. Bei X, TikTok und anderen sozialen Medien stößt ihr möglicherweise auf „yurr“. Was bedeutet das?

„Yurr“ ist einer der Top-10-Kandidaten bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2024. Man liest es häufig als Einleitung oder komplett alleinstehend in einem Beitrag.

„Yurr“: Bedeutung schnell erklärt

Seinen Ursprung hat „yurr“ im Englischen. Eine eindeutige Erklärung für das Jugendwort gibt es nicht. Es kann also verschiedene Bedeutungen haben. Dazu gehören zum Beispiel diese:

„yurr“ ist eine Art Begrüßung . Besonders wenn es am Anfang einer Aussage benutzt wird, kann es also als Gruß verstanden werden, etwa in einem Satz wie „Yurr, was geht, Diggah?“. Dann leitet es sich von „hey!“ ab.

. Besonders wenn es am Anfang einer Aussage benutzt wird, kann es also als Gruß verstanden werden, etwa in einem Satz wie „Yurr, was geht, Diggah?“. Dann leitet es sich von „hey!“ ab. Es wird auch als Bestätigung im Sinne von „ja“ verwendet. Dann leitet es sich ab von englischen Ausdrücken „yeah“ oder „yo“.

im Sinne von „ja“ verwendet. Dann leitet es sich ab von englischen Ausdrücken „yeah“ oder „yo“. Das Wort kann auch als genuschelte Form von „ yes sir “ verstanden werden.

“ verstanden werden. „Yurr“ ist auch eine kurze Form von „What‘s up?“, also „ Was geht ab? “.

“. Es gibt Erklärungen, die „yurr“ auf eine schnelle Aussprache von „you heard“ zurückführen („hast du gehört?“). Dann ist es also als Einleitung zu einer Aussage zu verstehen.

Manchmal ist es auch nur ein Füllwort ohne weitere Bedeutung. Damit will der Absender seinen Beitrag abheben und ihm einen jugendlichen Schwung verpassen, ähnlich wie zum Beispiel beim Slang-Ausdruck „brr" beziehungsweise „skrr".

„Yurr“: Bedeutung, Ursprung und Beispiele

Eine Abwandlung ist das Wort „yurrgurt“, das als Kunstbegriff ohne nähere Bedeutung als Hashtag bei TikTok und Co. genutzt wird. Einige Beispiele für die Verwendung des Jugendworts „yurr“ in der deutschen Sprache aus X:

Auch im Englischen ist „yurr“ kein Standard-Wort, sondern ein Slang-Begriff. Dort wird es ebenfalls nicht eindeutig verwendet, sondern kann je nach Absender und Kontext der Aussage eine andere Bedeutung haben. Manchmal taucht auch die abgewandelte Form „yerr“ auf. Seinen Ursprung soll das Wort im New Yorker Raum haben (Quelle: Know Your Meme). Abzugrenzen ist das Wort vom Slang-Begriff „yeet“.

