Interrail-Ticket 2025 gewinnen: Bewerbung für die neue Verlosung

Regelmäßig gibt es bei der EU-Kommission die Chance, ein Interrail-Ticket zu gewinnen. Damit kann man in ganz Europa Zug fahren, ohne weitere Fahrkarten kaufen zu müssen. Wie nimmt man an der Verlosung teil und wo kann man sich für das Interrail-Ticket bewerben? Aktuell sind wieder Bewerbungen bei DiscoverEU möglich.

Hinweis: Die nächste Bewerbungsphase steht an. Seit dem 2. April bis einschließlich Dienstag, den 16. April 12:00 Uhr, können sich 18-Jährige aus einem EU-Land für eines der Tickets bewerben. Es bleiben also noch rund 2 Wochen Zeit, um in den Topf für die Chance auf das Interrail-Ticket für 2025 zu kommen.