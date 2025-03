Bei der Kennzeichenwahl gibt es für Autofahrer in Deutschland große Freiheiten. Ein paar Einschränkungen gibt es aber doch. Wir klären euch auf!

Wunschkennzeichen nicht immer möglich

Für Michael Schmidt, der 1967 geboren ist, und seine Initialen und sein Geburtsjahr als Kennzeichen nutzen will, gibt es keine Einschränkungen – „MS 67“ ist ein Kennzeichen, das sofort genehmigt wird. Für die 1988 geborene Hanna Herzog könnte es schon schwieriger werden – „HH 88“ kann ungewünschte Assoziationen erwecken. Doch wo sind die Grenzen?

Fahrzeug-Zulassungsverordnung setzt Regeln fest

Paragraf 9 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) regelt die Vergabe von Kennzeichen in Deutschland. Unter anderem stellt die FZV fest, dass „die Kombination aus Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummer nicht gegen die guten Sitten verstoßen“ dürfen. Dies soll insbesondere die Verbreitung faschistischer und radikaler Botschaften verhindern, die über die Kennzeichen als Codes verbreitet werden können.

Welche Buchstaben sind auf Kennzeichen verboten?

Die meisten der in Deutschland verbotenen Kennzeichen werden in rechtsradikalen und neonazistischen Kreisen als Erkennungszeichen genutzt. Als bundesweit verboten gelten beispielsweise „HH“ („Heil Hitler“), insbesondere in Kombination mit der 88 (da das H der achte Buchstabe ist) und „NS“ („Nationalsozialismus“). Gleiches gilt für „SS“ („Schutzstaffel“ der NSDAP) und „KZ“ („Konzentrationslager“).

Zudem gibt es regionale Verbote. Itzehoe lässt „IZ-AN“ nicht zu, da es rückwärts gelesen „Nazi“ bedeutet. In Köln ist es nicht möglich, ein Kennzeichen mit dem Buchstaben Z zu bekommen – aus offensichtlichen Gründen. Einzelne Kreise verbieten zudem die Buchstabenkombination „IS“ (Islamischer Staat) und das einzelne Z (welches auf Fahrzeugen der russischen Armee im Krieg in der Ukraine zu finden ist).

Auch bestimmte Zahlenkombinationen sind verboten

Wie bei der 88 schon erwähnt, gibt es auch Zahlenkombinationen, die seitens der FZV verboten sind. Auch die 18 (für „Adolf Hitler“) ist unter Umständen verboten. Gleiches gilt für 188 („Adolf Hitler Heil“). Das gilt auch für 28, das als „Blood and Honour“ – einem rechtsextremen Netzwerk – verstanden werden kann.

