Volle Konzentration für Autofahrer: Diese Städte verlangen euch alles ab

Autofahren will gelernt sein – sonst krachts! Wer sich um die eigene Unversehrtheit oder die des geliebten fahrbaren Untersatzes sorgt, sollte dabei einige Städte besser meiden. Die Überraschung: In Berlin seid ihr längst nicht am schlimmsten dran.

Braunschweig ist für Autofahrer das Tor zur Hölle

Wer mit dem Auto fährt, sollte sich bewusst sein: Es kann immer etwas passieren. Nicht umsonst plant die EU Neuerungen beim Führerschein, um die Zahl der Schwerverletzten und Toten im Straßenverkehr zu senken.

So drastisch muss es zwar nicht gleich immer laufen – aber Unfälle gehören leider bisher zum Autofahren dazu. Ob auf der Autobahn, in der Stadt oder sogar bloß beim Parken: Es kann jederzeit krachen, wenn ihr – oder ein anderer Verkehrsteilnehmer – mal nicht aufmerksam seid.

Besonders viele Unfälle gibt es dabei nicht zwangsläufig da, wo auch die meisten Autos unterwegs sind. So landet in einer aktuellen Untersuchung des Auto-Abo-Anbieters Finn Berlin etwa nur auf Platz 7. Hingegen sichert sich Braunschweig den unrühmlichen Platz 1.

Um Vergleichbarkeit bei so unterschiedlichen Größen der Städte herzustellen, basiert die Plätzewertung auf der Zahl der Unfälle pro 1.000 zugelassener Pkw.

Hier findet ihr die Liste der 49 Städte:

Braunschweig: 30.744 Unfälle insgesamt, 181 pro 1.000 zugelassene Pkw Mannheim: 28.611 Unfälle insgesamt, 153 pro 1.000 zugelassene Pkw Saarbrücken Region: 33.107 Unfälle insgesamt, 144 pro 1.000 zugelassene Pkw Hannover: 35.820 Unfälle insgesamt, 137 pro 1.000 zugelassene Pkw Magdeburg: 17.605 Unfälle insgesamt, 136 pro 1.000 zugelassene Pkw Karlsruhe: 22.130 Unfälle insgesamt, 132 pro 1.000 zugelassene Pkw Berlin: 133.365 Unfälle insgesamt, 89 pro 1.000 zugelassene Pkw Leipzig: 24.036 Unfälle insgesamt, 88 pro 1.000 zugelassene Pkw Essen: 26.886 Unfälle insgesamt, 78 pro 1.000 zugelassene Pkw Gelsenkirchen: 11.048 Unfälle insgesamt, 75 pro 1.000 zugelassene Pkw Wuppertal: 15.136 Unfälle insgesamt, 72 pro 1.000 zugelassene Pkw Köln: 41.703 Unfälle insgesamt, 71 pro 1.000 zugelassene Pkw Dortmund: 24.600 Unfälle insgesamt, 71 pro 1.000 zugelassene Pkw Bremerhaven: 4.060 Unfälle insgesamt, 67 pro 1.000 zugelassene Pkw Hamburg: 64.004 Unfälle insgesamt, 67 pro 1.000 zugelassene Pkw Kiel: 8.715 Unfälle insgesamt, 66 pro 1.000 zugelassene Pkw Düsseldorf: 24.589 Unfälle insgesamt, 65 pro 1.000 zugelassene Pkw Stuttgart: 22.437 Unfälle insgesamt, 64 pro 1.000 zugelassene Pkw Duisburg: 17.778 Unfälle insgesamt, 64 pro 1.000 zugelassene Pkw Münster: 11.393 Unfälle insgesamt, 64 pro 1.000 zugelassene Pkw Halle (Saale): 7.002 Unfälle insgesamt, 63 pro 1.000 zugelassene Pkw Lübeck: 7.612 Unfälle insgesamt, 62 pro 1.000 zugelassene Pkw Freiburg: 7.076 Unfälle insgesamt, 62 pro 1.000 zugelassene Pkw Oberhausen: 8.007 Unfälle insgesamt, 61 pro 1.000 zugelassene Pkw Bochum: 14.989 Unfälle insgesamt, 60 pro 1.000 zugelassene Pkw Bonn: 16.485 Unfälle insgesamt, 59 pro 1.000 zugelassene Pkw Augsburg: 9.817 Unfälle insgesamt, 59 pro 1.000 zugelassene Pkw Krefeld: 8.392 Unfälle insgesamt, 59 pro 1.000 zugelassene Pkw Bremen: 16.858 Unfälle insgesamt, 58 pro 1.000 zugelassene Pkw Schwerin: 3.046 Unfälle insgesamt, 58 pro 1.000 zugelassene Pkw Mülheim an der Ruhr: 6.417 Unfälle insgesamt, 58 pro 1.000 zugelassene Pkw Ludwigshafen am Rhein: 5.762 Unfälle insgesamt, 58 pro 1.000 zugelassene Pkw Frankfurt am Main: 22.300 Unfälle insgesamt, 56 pro 1.000 zugelassene Pkw München: 49.759 Unfälle insgesamt, 56 pro 1.000 zugelassene Pkw Wiesbaden: 9.069 Unfälle insgesamt, 55 pro 1.000 zugelassene Pkw Kassel: 5.620 Unfälle insgesamt, 52 pro 1.000 zugelassene Pkw Hamm: 5.972 Unfälle insgesamt, 51 pro 1.000 zugelassene Pkw Jena: 2.617 Unfälle insgesamt, 50 pro 1.000 zugelassene Pkw Solingen: 5.520 Unfälle insgesamt, 50 pro 1.000 zugelassene Pkw Mainz: 5.886 Unfälle insgesamt, 50 pro 1.000 zugelassene Pkw Cottbus: 2.801 Unfälle insgesamt, 48 pro 1.000 zugelassene Pkw Potsdam: 4.303 Unfälle insgesamt, 48 pro 1.000 zugelassene Pkw Dresden: 12.859 Unfälle insgesamt, 47 pro 1.000 zugelassene Pkw Osnabrück: 4.842 Unfälle insgesamt, 46 pro 1.000 zugelassene Pkw Erfurt: 5.489 Unfälle insgesamt, 46 pro 1.000 zugelassene Pkw Bielefeld: 9.242 Unfälle insgesamt, 44 pro 1.000 zugelassene Pkw Oldenburg: 4.608 Unfälle insgesamt, 44 pro 1.000 zugelassene Pkw Nürnberg: 12.918 Unfälle insgesamt, 43 pro 1.000 zugelassene Pkw Rostock: 500 Unfälle insgesamt, 5 pro 1.000 zugelassene Pkw

Während Autofahrer in Braunschweig, Mannheim, Saarbrücken oder Hannover also leider recht gute Chancen haben, in einen Unfall verwickelt zu sein, können sich Rostocker freuen. Die Chance auf einen Unfall ist im hohen Norden deutlich geringer als in anderen Großstädten.

Die Daten basieren laut Finn auf den regionalen Polizeistatistiken (teils inklusive Umland) aus dem Jahr 2023. Entsprechend sind auch nur Unfälle enthalten, die polizeilich erfasst wurden. Wo bereits vollständige Daten aus 2024 vorliegen, wurden diese stattdessen bevorzugt.

Viele Unfälle = schlechte Autofahrer? Nicht ganz!

Die Auswertung zeigt klar, dass es Städte mit miserablen Unfallwerten gibt. Rückschlüsse auf die Fahrkünste lassen die aber nur bedingt zu. Die Liste ist nicht deckungsgleich mit der, in der sich die Fahrer vor Ort gegenseitig bewerten. Unseren Artikel dazu findet ihr hier:

